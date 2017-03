Không chịu làm “nô lệ tình dục”, vợ bị chồng dập đầu đến chết

Ôm đứa con làm “mồi nhử” để ép vợ cũ làm “nô lệ tình dục”

Thông tin từ cơ quan điều tra, chiều tối 27/6, Nguyễn Công Tuấn (SN 1982, ngụ thôn Tiền, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) lấy xe máy chở theo đứa con trai thứ hai xuống thị xã Từ Sơn gặp vợ cũ. Thời điểm này, chị Ngô Thị Hằng (SN 1983, ngụ phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn), làm công nhân cho một công ty trên địa bàn.

Ngày kết hôn, Hằng không biết chồng mình là kẻ cuồng dâm bệnh hoạn.

Đến khoảng gần 23h, chị Hằng mới tan ca. Chồng cũ đón đầu, hai người đứng giữa đường nói chuyện với nhau. Đến khoảng hơn 1h ngày 28/6, chị Hằng mới chịu đồng ý đi về cùng chồng cũ. Đi một đoạn, không hiểu tại sao, chị Hằng bỗng quay xe, không muốn đi cùng nữa.

Thấy vậy, Tuấn tức giận đuổi theo chặn vợ cũ lại, túm tóc kéo xuống xe, liên tục đập đầu nạn nhân xuống mặt đường bê tông. Do bị chấn thương quá nặng gây vỡ hộp sọ, điều trị tại bệnh viện đến trưa 30/6, nạn nhân tử vong.

Trong căn nhà cấp 4 ở thị xã Từ Sơn, nơi chị Hằng sinh ra lớn lên rồi sống những ngày cuối đời, vẫn nhuốm không khí tang thương, lạnh lẽo. Cố lấy bình tĩnh, bà Đàm Thị Thêm, mẹ kế nạn nhân kể lại, lúc ấy khoảng 3h, bà bàng hoàng nhận được điện thoại thông báo Hằng bị tai nạn, yêu cầu bà đến gấp.

“Tôi hỏi bị lúc nào, họ bảo lúc chiều tối. Nghe xong tôi đã có linh tính con bị chồng cũ đánh chứ không phải do tai nạn. Vội vã đạp xe chạy sang, tôi như xỉu đi khi thấy cháu bị bỏ mặc, nằm bất tỉnh trước thềm nhà một người hàng xóm”, người mẹ kế nghẹn ngào.

Cũng đau xót như mẹ mình, em gái nạn nhân nấc nghẹn: “Chị ấy khổ lắm, nếu không vì con thì chị tôi đã không chết đau đớn như vậy”. Theo người em gái, hai chị em cùng làm trong công ty, tối hôm đó tan ca, mới bước ra khỏi cổng, hai chị em đã thấy Tuấn ôm con đứng đợi ở ngoài.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Tuấn bỗng vung tay tát vợ cũ trước mặt nhiều công nhân cùng công ty. Hằng nhất quyết bảo chồng cũ chở con về, đồng thời hứa cuối tuần xin nghỉ sẽ sang thăm con, nói chuyện tiếp.

Tuy nhiên, Tuấn không buông tha, vẫn phóng xe chạy theo. Đến hồ nước gần nhà nạn nhân, hắn bỗng dừng xe lại hét lớn dọa dẫm: “Không về tao ném con xuống ao”.

“Hai chị em vừa dừng xe lại thì Tuấn đã ném con xuống ao rồi. Hai chị em hoảng hốt nhảy xuống vớt cháu, vừa lên bờ, hắn đã túm tóc chị Hằng hỏi có về không. Quá lo lắng cho tính mạng của con, chị tôi đành đồng ý về cùng hắn, Sau đó không bao lâu thì sự việc xảy ra”, em gái nạn nhân bàng hoàng nhớ lại.

Mẹ kế nạn nhân sụt sùi thương đứa con vắn số.

Theo người em, chị gái mình vì thương con, muốn gặp con nên trước đây cứ thấy chồng cũ sang đón là quên hết tính tình độc ác của hắn để về theo. Tuy nhiên, sau đó chị thường bị chồng cũ ức hiếp. Tên Tuấn thỏa mãn xong thú tính lại đuổi vợ cũ ra khỏi nhà.

"Chắc đêm ấy biết thế nào cũng bị đuổi nên chị ấy mới kiên quyết quay lại như vậy”, người em gái ngậm ngùi.

Nói về vụ việc này, ông Lưu Quang Đắc, phó Trưởng công an xã Phù Khê nói: “Lúc xảy ra vụ việc, đáng ra phải đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay thì Tuấn một tay ôm vợ cũ, một tay lái xe chở về nhà bạn, đến nơi còn gọi điện nhờ bạn ra dắt xe vợ cất giùm. Hôm dựng lại hiện trường, nghe lời khai, tôi lạnh người vì không ngờ hắn lại lạnh lùng, nhẫn tâm đến thế”.

“Mẹ cháu ở đây luôn, không đi đâu nữa”

Người dân nơi hung thủ cư trú chỉ lắc biết lắc đầu ngao ngán, họ "đúc rút" về Tuấn với hai từ “bệnh hoạn”. “Nó từng ra đường đi cướp của, vào tù trở về vẫn không chịu hoàn lương. Lấy vợ về, nó hành hạ như thời trung cổ. Tôi chưa thấy thanh niên nào ở lứa tuổi nó mà bệnh hoạn, vũ phu như vậy”, một người dân bức xúc.

Nhiều người dân địa phương cho biết, vợ chồng Tuấn trước đây làm nghề mộc, tuy nhiên, làm ăn thất bát nên bỏ nghề. Về sau Tuấn suốt ngày rượu chè, cờ bạc, "gái gú" bồ bịch khét tiếng. “Nó không chỉ cặp bồ mà còn dắt cả gái điếm về nhà ngủ. Nhiều người kể lại có lần nhìn thấy nó trói vợ trong nhà, bắt xem cảnh nó "quan hệ".

Sau mỗi lần như thế, nó lại đuổi vợ ra khỏi nhà, chuyện Hằng phải ngủ nhờ nhà hàng xóm cả tuần là chuyện thường xuyên xảy ra”, một người dân cho hay.

Xa lộ Pháp luật đã đến nhà, tìm gặp người thân hung thủ. Đến bữa làm cơm thắp hương cho người mẹ vắn số, 3 đứa con nạn nhân đứa bưng bát cơm, đứa múc chai nước cùng bà nội. “Mẹ cháu đấy. Mẹ cháu bữa nay ở đây luôn chứ không đi đâu nữa. Không có mẹ ở nhà, anh em cháu sợ bố lắm…”, con út nạn nhân mới hơn 3 tuổi, ngây thơ chỉ tay lên di ảnh mẹ.

Ngồi lọt thỏm giữa căn nhà không khí thê lương, rót nước mời khách, mẹ hung thủ ngậm ngùi: “Đúng là thằng Tuấn nhiều lần đánh vợ thậm tệ, tôi phải gọi chính quyền can thiệp nhưng nó vẫn không thay đổi”.

Tuy thừa nhận như vậy nhưng người mẹ vẫn cho rằng con trai mình có dấu hiệu bệnh thần kinh. Nói về nguyên nhân vợ chồng Tuấn ly hôn, bà giải thích: “Tại con trai tôi không muốn vợ đi làm nhưng con dâu tôi cứ một mực đòi xuống Từ Sơn làm công nhân. Hai vợ chồng mâu thuẫn cãi nhau, nên mới ra tòa”.

Tuy nhiên, mẹ kế nạn nhân lại cho rằng những lời phân trần như vậy là hết sức vô lý. “Tôi với Hằng mang tiếng là mẹ kế con chồng nhưng tôi thương nó còn hơn con ruột của mình. Tôi nuôi con từ lúc đỏ hỏn, gả chồng cho nó nên có gì nó cũng kể hết với tôi”, người mẹ kế chia sẻ.

Theo đó, nguyên nhân chính là do Tuấn bị bệnh cuồng dâm, lại hay giở thói vũ phu, đánh đập tàn tệ vợ con. “Nó đưa gái về nhà ngủ, bắt vợ xem cảnh ân ái rồi đuổi vợ ra khỏi nhà. Nhiều lần Hằng khóc lóc kể với tôi, không thể chịu nổi cảnh ngang trái ấy nên quyết định ly dị”, người mẹ kế cho biết.

Trao đổi với Xa lộ Pháp luật, ông Nghiêm Văn Hạnh, phó Trường công an xã Yên Môn cho biết, hung thủ thuộc diện theo dõi thường xuyên của công an xã. Tuấn đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa hết hạn tù treo về tội đánh bạc thì lại gây ra án mạng.

Về việc Tuấn đưa gái điếm về nhà, thường xuyên đánh đập vợ là có thật. Công an xã đã nhiều lần phải xuống giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, gia đình chỉ muốn hòa giải nên công an cũng không can thiệp sâu. Thông tin từ công an thị xã Từ Sơn cho biết, đã tạm giữ đối tượng Tuấn, khẩn trương điều tra để sớm đưa hung thủ ra xét xử.

Hung thủ mắc chứng cuồng dâm thể nặng? GS. TS Đỗ Trọng Hiếu, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Sinh sản (Bộ Y tế) cho biết, người cuồng dâm khi bị từ chối sẽ có những thay đổi bất thường trong hành vi, cảm xúc, có thể bạo hành đối phương khi không được đáp ứng nhu cầu. Với họ, tình dục không bao giờ là đủ.... Thói cuồng dâm này nếu không có đối tượng “đủ” để đáp ứng nhu cầu của họ, khi cơn nghiện bùng phát, họ sẽ mất hết lý trí, tìm mọi cách giải quyết và kết quả là dẫn tới những hậu quả đau lòng như cưỡng hiếp, giết người, bắt cóc… Việc điều trị bệnh, theo GS. TS Hiếu, chủ yếu là điều trị triệu chứng bằng các thuốc an thần, thần kinh ức chế, nội tiết tố ức chế… Việc điều trị rất khó khăn và lâu dài, kết hợp cả điều trị tâm lý lẫn sinh lý. Nhiều trường hợp bị bệnh sau Chiến tranh Thế giới 2 đã phải cắt bỏ tinh hoàn để loại bỏ chứng bệnh này. (Theo Người lao động)

Theo Xa lộ pháp luật