Không cho vợ mặc quần áo vì sợ bỏ trốn khỏi Trung Quốc

Chiều 4/9, Thượng tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Cần Thơ cho biết, thời gian gần đây liên tục nhận được đơn kêu cứu của gia đình các nạn nhân nhờ can thiệp giải cứu con em mình đang bị lừa ra nước ngoài lấy chồng (trong đó phần lớn là sang Trung Quốc).



Theo trình bày của gia đình, các nạn nhân bị lừa qua nước ngoài đều bị chồng ngược đãi, đánh đập, và bị bán vào nhà thổ để bán dâm. Điển hình, ngày 19/5, Phòng PC45 tiếp nhận đơn tố cáo của anh N.M.T. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), tố cáo đối tượng tên Lan (ngụ thị trấn Một Ngàn, tỉnh Hậu Giang, chưa rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) cùng chồng là người Trung Quốc lừa bán em gái của anh tên N.T.A.Đ. (20 tuổi) sang Trung Quốc lấy chồng bằng thủ đoạn kết hôn.



Sau khi làm đám cưới tại Việt Nam, do Đ. chưa đủ tuổi kết hôn, nên bọn chúng đã đưa Đ. sang Trung Quốc bằng đường du lịch trong 30 ngày. Khi sang đến Trung Quốc, Đ. phát hiện chồng mình có dấu hiệu tâm thần và thường xuyên bị đánh đập đã điện thoại về gia đình cầu cứu. Khi gia đình Đ. sang Trung Quốc tìm hiểu sự việc, thì bị chồng Đ. yêu cầu phải trả lại tiền cưới (gần 170 triệu đồng) và 3,5 chỉ vàng 24K mới cho đưa con về.



Cũng vào cuối tháng 9, trong vòng 1 tuần, Phòng PC45 tiếp tục nhận đơn cầu cứu của gia đình 2 nạn nhân ngụ tại quận Bình Thủy gửi đơn nhờ can thiệp, giải cứu 2 con gái của họ cũng bị lừa gạt sang Trung Quốc bằng thủ đoạn tương tự. Khi qua Trung Quốc được 2 tháng, các nạn nhân đã gọi điện thoại về nhà cầu cứu vì bị chồng và cha chồng ngược đãi, đánh đập dã man, bị buộc phải sống ở chuồng heo và không cho mặc quần áo vì dám bỏ trốn. Có trường hợp bị bán vào nhà thổ, ép bán dâm.



Hiện Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ đã báo cáo toàn bộ vụ việc đến C45 (Bộ Công an), để có biện pháp can thiệp và giải cứu các nạn nhân qua con đường ngoại giao





Theo V.Vĩnh (Công an nhân dân)