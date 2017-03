Không có chuyện cảnh sát rượt đuổi hai thanh niên dẫn đến tai nạn

Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết do 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên khi phát hiện cảnh sát tuần tra đã hoảng sợ bỏ chạy và bị rượt đuổi nên dẫn đến tai nạn trên... Tin này được báo Người Lao Động Online dẫn lại từ báo Gia Lai Online (tít tin trên báo Gia Lai Online là “Bị rượt đuổi 2 thanh niên dâm vào đầu xe tải”).

Ngày 20-5-2011, Văn phòng Bộ Công an có Công văn số 1392/V11-TTTTBC về việc kết quả xác minh tin báo phản ánh khẳng định: Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 5-5-2011, Đào Ngọc Vũ (sinh năm 1994) điều khiển môtô chở Nguyễn Thành Năm (sinh năm 1992, cùng ngụ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) khi lưu thông đến ngã tư Lê Hồng Phong - Đinh Tiên Hoàng (thành phố Pleiku) đã đâm vào xe ôtô do Phạm Đức Nghiệp (sinh năm 1982, ở thị xã Ayun Pa) điều khiển, làm Đào Ngọc Vũ bị thương. Nguyên nhân tai nạn được xác định do Phạm Đức Nghiệp điều khiển ô tô tải đi vào đường cấm, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau, Đào Ngọc Vũ điều khiển môtô vi phạm tốc độ, xử lý kém dẫn đến tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Pleiku đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Do Đào Ngọc Vũ và Phạm Đức Nghiệp tự thống nhất thỏa thuận bồi thường dân sự với nhau, Đào Ngọc Vũ và Nguyễn Thành Năm có đơn từ chối giám định thương tích nên Công an TP Pleiku chỉ phạt hành chính đối với Phạm Đức Nghiệp về hành vi “đi vào đường cấm”, “không nhường đường ưu tiên tại nơi giao nhau”; phạt hành chính Đào Ngọc Vũ do có hành vi chưa thành niên đã điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên, vi phạm các quy định về giao thông đường bộ.

Công an TP Pleiku đã kiểm tra lại toàn bộ vụ việc và những vấn đề liên quan, xác định trong thời gian xảy ra vụ việc, trên dọc tuyến đường mà Đào Ngọc Vũ và Nguyễn Thành Năm đi qua (gần khu vực xảy ra tai nạn), không có lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ. Việc các báo phản ánh Đào Ngọc Vũ và Nguyễn Thành Năm bị cảnh sát rượt đuổi mà đâm vào đầu xe tải là không đúng.

Báo Pháp Luật TP.HCM Online thông tin lại kết quả xác minh của Công an TP Pleiku để bạn đọc rõ.

Xin cáo lỗi cùng Công an TP Pleiku và bạn đọc.

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM ONLINE