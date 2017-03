"Không có chuyện nhồi nhét làm khách chết ngạt"

Người cha Bùi Văn Hà khóc ngất bên con (Ảnh:Bee.net.vn)

Thông tin từ một số tờ báo cho hay, vào khoảng 16h30 chiều 20/1, em Bùi Văn Huấn (SN 1993, trú tại xã Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định) cùng bố đi xe khách có 24 chỗ nhưng quá đông người đi khiến em Bùi Văn Huấn, học sinh lớp 12 lịm dần rồi tử vong trên chuyến xe từ Hà Nội về Nam Định.



Ông Bùi Văn Hà (SN 1966), bố của Luận cho biết, sáng cùng ngày 2 bố con ông lên BV Bạch Mai để khám bệnh nhưng chưa khám được nên ra bến xe Giáp Bát bắt xe về Nam Định.



Ông Hà cho biết, chiếc xe ông đi mang BKS 18N-1269, của nhà xe Chiến Thắng (thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định). Chiếc xe này chỉ có 24 chỗ, nhưng đã bị nhét tới gần 60 người khiến không khí trên xe vô cùng ngột ngạt, mấy chục con người bị lèn chặt không thể nhúc nhích.



Khi thấy con trai kêu khó thở và lịm dần đi, ông Hà đã tìm mọi cách để lách ra cửa… cho thoáng hơn, nhưng loay hoay đến 20 phút mà vẫn chưa thể thoát được.



Khi đi đến địa phận thôn Đoan Vĩ, xã Thanh Hải (Thanh Liêm, Hà Nam) thì em Huấn tắt thở. Tuy nhiên nhà xe không dừng chuyến xe lại để làm các thủ tục mà tấp xe vào lề đường quốc lộ 1A, đưa thi thể em qua cửa sổ để bên đường và ông Hà xuống xe rồi chạy tiếp.



Được biết, em Huấn hiện đang học lớp 12, trường THPT Nghĩa Hưng, Nam Định. Em bị bệnh thận, nên thường phải đi khám để lấy thuốc về uống. Gia đình em có hoàn cảnh hết sức khó khăn.



Quỳ bên xác cậu con trai, ông Hà cho biết ông vẫn chưa có tiền để thuê xe đưa về quê, dù lúc đó trời Hà Nam đang mưa, gió lạnh. Trong túi ông còn chưa đến 100 ngàn đồng. Nhiều người đi đường thấy vậy đã quyên góp để giúp đỡ.



Sáng 21/1, trao đổi với PV, ông Đặng Văn Luận - phó trưởng Công an huyện Thanh Liêm cho biết, cơ công an huyện, Viện Kiểm sát và địa phương có mặt tại hiện trường, triển khai lấy lời khai nhân chứng và lời khai trực tiếp từ người bố đã xác định trường hợp bị tử vong không phải do chết ngạt.



Theo lời ông Luận, em Huấn bị bệnh thận 4 năm nay. Sáng 20-1, ông Hà đón xe từ Nam Định, đưa con lên Hà Nội để vào bệnh viện Bạch Mai khám lấy thuốc định kỳ, nhưng hôm đó hai bố con đã không khám được và cũng không lấy được thuốc.



Chiều 20-1 hai bố con đón xe biển số 18N-1269 từ Hà Nội về Nam Định. Khi gần đến cầu Khuất, Huân hét lên mấy tiếng, sau đó cắn vào đùi bố rồi lịm dần đi và tử vong sau đó.



Ông Luận khẳng định, người nhà nạn nhân không hề có kiến nghị gì. Quá trình điều tra, Công an huyện đã đề nghị cơ quan pháp y vào cuộc, đề nghị mổ tử thi để xác định rõ nguyên nhân nhưng bố nạn nhân và gia đình từ dưới quê lên làm đơn nói rõ con chết do bệnh lý và cam kết không khiếu kiện nên cơ quan công an đã giải quyết cho đưa nạn nhân về để an táng.



"Chúng tôi đã hoàn tất báo cáo đầy đủ về vụ việc gửi lên công an tỉnh", lời ông Luận.

Theo T.Nhung (VNN)