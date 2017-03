Không có chuyện nữ công nhân mang bầu bị hiếp dâm đến chết

Một số người cũng lên diễn đàn Facebook kể chuyện trên... như thật và bày tỏ "đang cảm thấy hoang mang".

Tuy nhiên, ngày 15-12, Cơ quan Công an huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên cho biết không có chuyện "nữ công nhân bị hiếp dâm. Hiện công an đang điều tra người tung tin đồn thất thiệt.

Những ngày qua người dân ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên, TP Vinh (Nghệ An) thường "kể" cho nhau nghe "câu chuyện cảnh giác" rằng: Có hai công nhân ở Khu công nghiệp Bắc-Vinh đi làm về qua khu vực Eo Gió (quốc lộ 46B, huyện Hưng Nguyên) bị nhóm thanh niên ngáo đá chặn đường và hiếp dâm. Hậu quả một người chết, một phụ nữ đưa đi bệnh viện rồi bị... tâm thần.

Nhiều người còn thêu dệt thêm để câu chuyện thêm ly kỳ, khiến nhiều người dân hoang mang.

Câu chuyện tin đồn ly kỳ nhiều người đưa lên Facebook và các diễn đàn khiến nhiều người thêm hoang mang. (Ảnh chụp từ màn hình)

Ông NVS (ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn): "Chúng tôi nghe kể câu chuyện trên khiến tâm lý rất hoang mang và bất an bởi con chúng tôi đi làm theo ca thường đi về qua Eo Gió. Còn chị Ph.Th.Đ. (ở xã Nam Xuân) cho biết: "Từ khi nghe nhiều người kể câu chuyện trên chúng tôi không dám đi về theo quốc lộ 46B qua Eo Gió nữa. Do vậy chúng tôi phải đi làm và đi về nhà theo đường khác xa hơn".

Chưa dừng lại ở "chuyện kể" tin đồn, nhiều sinh viên và nhiều người cũng đưa lên Facebook câu chuyện trên ở diễn đàn ĐH Vinh (Vinh University) và Hội chợ dành cho mẹ và bé Nghệ Tĩnh, rồi nhiều người bình luận "chuyện đó có thật". Những người này "kể câu chuyện" trên và cho rằng nạn nhân là chị NTT (quê xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) làm công nhân gấu bông ở Khu công nghiệp Bắc-Vinh, đang mang bầu năm tháng, bị hiếp dẫn đến tử vong...

Ngày 15-12, ông Hoàng Trung Sĩ, Trưởng Công an xã Nam Giang, cho biết: "Chúng tôi rất đau đầu về tin đồn thất thiệt được thêu dệt lên khinh khủng thế. Công an xã, huyện đã vào cuộc xác minh, trên địa bàn không hề có chuyện đó và không có ai tên T. mang bầu năm tháng đang làm công nhân".





Trên Facebook diễn đàn ĐH Vinh, có sinh viên vào đưa thông tin khẳng định có thật và còn cho biết "đã bắt được 4 tên rồi".





Công nhân ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang hoang mang với tin đồn thất thiệt.

Trước tin đồ lan truyền nhanh trên địa bàn huyện, Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, cũng rất bức xúc và khẳng định: "Thời gian gần đây không có ai trình báo, không có vụ án hiếp dâm nào ở khu vực Eo Gió hay xã Hưng Tây. Chuyện công nhân mang thai bị nhóm thanh niên ngáo đá chặn đường hiếp dâm đến chết là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân. Việc này đang ảnh hưởng đến đời sống cũng như tinh thần của người dân trong khu vực và các công nhân. Do vậy cơ quan công an đang tuyên truyền trong nhân dân và điều tra làm rõ, xử lý người tung ra tin đồn này".