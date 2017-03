Không có tiền mua xe máy đi lừa đảo

Ngày 11-8, công an xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã bàn giao nghi can Nguyễn Quốc Huy (25 tuổi ngụ TP Biên Hòa) và tang vật cho công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nghi can Huy.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, nhận được tin báo của người dân về việc nam thanh niên bị một nhóm người bắt giữ vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên công an xã Bàu Hàm đã có mặt để mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Châu Quang Trường (ngụ TP Biên Hòa) cho biết, chiều ngày 7- 8, Huy đến tiệm sửa xe do ông làm chủ hỏi mua một xe máy. Ông Trường đồng ý bán cho Huy với giá 138 triệu đồng. Lúc này Huy đồng ý và muốn chạy thử xe. Ông Trường tin tưởng giao xe cho Huy chạy thử nhưng không quay trở lại.

Biết mình bị lừa nên ông Trường liền tổ chức truy tìm. Khi đến khu vực ấp Trần Cao Vân (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) thì phát hiện Huy đang đi xe máy của mình nên bắt giữ.

Theo nghi can Huy cho biết, do nhà nghèo muốn có xe chạy liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huy cho rằng, ông Trường đồng ý bán chiếc xe trên với giá 13,5 triệu đồng vì xe không có giấy tờ hồ sơ gốc.

Được biết, nghi can Huy đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, năm 2014, bị Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất tuyến phạt 10 tháng tù giam, hiện chưa được xóa án tích.