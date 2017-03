Không có xe vẫn rao bán xuyên Việt để lừa tiền

Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT tỉnh Bắc Ninh và Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Lương Thái Vỹ (ngụ thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Vỹ bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: TT

Theo điều tra ban đầu, Vỹ truy cập vào trang mạng raovat.com để rao bán xe máy với giá rẻ. Trong đó có số điện thoại của Vỹ để khách hàng liên hệ.

Khi có người muốn mua xe, Vỹ hướng dẫn nộp tiền vào một tài khoản ngân hàng do đối tượng mua được. Theo một điều tra viên công an tỉnh Bắc Ninh, để tạo sự tin tưởng với người mua, Vỹ nói các xe máy này không có giấy tờ (hàng trộm cắp) nên phải giao dịch nhanh để tránh cơ quan công an.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Vỹ lặn mất tăm. Tại cơ quan công an, Vỹ thừa nhận không sở hữu chiếc xe máy nào mà chỉ đăng thông tin giả để lừa người mua.

Với thủ đoạn trên, Vỹ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở khắp các tỉnh thành. Trong đó có một số bị hại ở Bắc Ninh đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.