Không đẻ được con gái, bắt con người khác về nuôi

Ngày 17-10, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố Lê Văn Hết (38 tuổi) cùng vợ là Trần Thị Nhiều Em (30 tuổi), trú khu phố Tân Long, P.Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Hết bị tạm giam 4 tháng để điều tra, riêng Nhiều Em do còn con nhỏ nên được cho tại ngoại. Ngày 29-9, đôi vợ chồng này đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương (ở cùng khu phố Tân Long) xem các em nhỏ rước đèn trung thu và đã bắt cóc một bé gái (3 tuổi) mang về nhà trọ nuôi nấng như con mình. Bé gái bị bắt cóc là Nguyễn Như Ý (con của chị Nguyễn Thị Hương, quê Quảng Bình) được mẹ dẫn đến trung tâm để chơi Trung thu. Nuôi nấng cháu Như Ý được vài ngày thì ông chủ nhà trọ sinh nghi nên báo công an. Nhận tin báo, công an đã bắt giữ khẩn cấp Hết và Nhiều Em. Hết và Em có bốn con trai, họ khai rất thích con gái nên đã dẫn đến sự việc trên. Theo BẢO ÂN (Tuổi trẻ)