Không đi xe ôm, hành khách bị đánh

Theo ban bảo vệ của Công ty cổ phần Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, vào thời điểm trên anh Nguyễn Văn Phận (trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) vừa xuống xe khách tại bến xe Đà Nẵng thì có một số xe ôm tới để lôi kéo đi xe.

Tuy nhiên, anh Phận thấy còn sớm nên chưa muốn đi và lắc đầu từ chối. Sau khi xảy ra to tiếng với nhau, một người lái xe ôm tên Võ Huỳnh Linh (sinh 1964, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã lấy ghế nhựa của quán cà phê gần đó đánh lên đầu anh Phận gây thương tích, chảy máu nhiều. Sau đó Linh bỏ trốn.

Hai xe khách xảy ra đánh nhau đang được tạm giữ tại bến xe Đà Nẵng

Hiện Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang truy tìm Linh và tiếp tục điều tra sự việc.

Được biết, Linh từng phạm tội trộm cắp và đang hành nghề xe thồ ở bến xe Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 6g50 ngày 2-11, cũng tại bến xe Đà Nẵng đã xảy ra vụ ẩu đã trong lúc tranh giành khách.

Xe khách chạy tuyến Đà Nẵng - Bồng Sơn (Bình Định) do tài xế Lê Vĩnh Phú và phụ xe Nguyễn Bá Thương điều khiển và xe khách chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn (Bình Định) do tài xế Nguyễn Tam Cường điều khiển đã xảy ra xô xát. Nguyên nhân là do hai xe này tranh giành khách trong bến xe.

Hậu quả là phụ xe Thương bị đánh chấn thương vùng đầu với vết thương dài 10cm. Cơ quan công an đã tạm giữ hai xe để điều tra sự việc.

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)