Không đội mũ bảo hiểm, bị đánh đến tàn tật

Khi đến địa phận ấp 4, xã Châu Khánh, huyện Long Phú thì gặp tổ tuần tra của công an xã Châu Khánh do ông Nguyễn Hoàng Chánh, Trưởng công an xã Châu Khánh cùng ông Huỳnh Tấn Hải (tên thượng gọi là Chương), Phó công an xã và ông Võ Văn Đời, Lâm Tuấn Khải (đều là công an viên) ra hiệu dừng xe để xử phạt.

Ông Mum bị đánh đến mức có nguy cơ tàn tật.

Vốn là người quen cùng xóm nên ông Mum xin ông Chánh nộp phạt nhưng đùng giữ xe. Xin không được, ông Mum và ông Út bỏ đi, còn công an xã cũng dắt xe của hai ông về xã.

Đi được một quãng chừng 50m, ông Út nói với lại “Giữ xe mất phải đền, mấy anh có làm (công an) được suốt đời không?”. Ngay lập tức, ông Chánh ra lệnh cho mấy công an viên quay lại bắt ông Út nhưng ông Út cự “Tôi có tội gì mà bắt” rồi chạy né vào hàng bạch đàn ven đường. Bắt không được ông Út, mấy công an viên quay qua bắt ông Mum.

Bà Phạm Thị Kiều, nhà cách chỗ xãy ra sự việc khoảng vài chục mét kể: “Tôi đang ở trong nhà, nghe ồn ào nên chạy ra xem thì thấy ông Đờ dùng tay xoáy vào mũi ông Mum làm máu từ mũi ông Mum tuôn ra chảy ướt áo, còn ông Chánh móc súng ra bắn hai ba phát lên trời, ông Hải (phó công an xã) dùng chân đạp mạnh từ phía sau làm ông Mum khụy xuống, còn ông Khái, ông Diệp, ông Đờ chụp vai, đè đầu ông Mum dập xuống mặt đường. Hậu quả, ông Mum bị một vết thương trên trán chảy máu, còn chân phải không thể co duỗi được, xong đó họ dùng hai chiếc còng số 8 còng tay ông Mum.”

Ông Giang Văn Đầy bức xúc: “Nghe súng nổ, tôi tới hiện trường thấy người ông Mum đầy máu, tay bị còng, chân đứng không được nên tôi la lớn và kêu ông Mum lên xe tôi chở đi bệnh viện, thế là ông Chánh lại đè vai ông Mum không cho đi, đến khi tôi và bà con phản ứng dữ dội thì mấy ông công an mới cho đi”.

Bà Kiều bức xúc kể lại sự việc.

Ông Huỳnh Tấn Hải, Phó trưởng công an xã Châu Khánh nói: “Chúng tôi thực thi nhiệm vụ nhưng do ông Mum và ông Út chửi bới nên chúng tôi phải còng tay đưa về công an xã, chúng tôi chỉ đè xuống còng tay chứ không đạp như người dân phản ánh”. Khi chúng tôi đề cập đến vì sao ông Mum bị đứt dây chằng đầu gối thì ông Hải không trả lời.

Sau khi được đưa đến bệnh viện tỉnh Sóc Trăng, do bị chấn thương nặng nên ông Mum được chuyển lên bệnh viện 121 (quân khu 9) ở Cần Thơ và sau đó được chuyển lên bệnh viện đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Theo giấy ra viện, ông Mum bị đứt dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau và dây chằng bên trong gối phải. Chi phí trong những ngày điều trị hết gần 60 triệu đồng.

Ông Mum cho biết: Sau khi xẩy ra vụ việc, gia đình ông đã gửi đơn kêu cứu đến UBND xã Châu Khánh, UBND huyện Long Phú và công an huyện Long Phú nhưng cho đến nay chưa thấy các cơ quan này trả lời.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Phát Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khánh xác nhận: “Đúng là có sự việc xẩy ra giữa công an xã với ông Mum nhưng ai đúng ai sai phải chờ kết luận của cơ quan chuyên môn, còn hiện nay chúng tôi đang chờ kết luận mới có thể xử lý được. Quan điểm của xã là giải quyết nội bộ cho êm đẹp chứ không muốn để (thưa kiện) lùm xùm. Theo tôi, vụ này cũng là bài học cho anh em công an xã trong xử lý công việc”.

Đại tá Lê Trường Nghiệm, Trưởng công an huyện Long Phú cho biết: “Chúng tôi cũng đã nắm được thông tin vụ việc và đang cho xác minh làm rõ để xử lý theo pháp luật, có thể trong tuần tới chúng tôi sẽ họp với các ngành chức năng ở huyện để có kết luận vụ việc này”.

