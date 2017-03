Không đội mũ bảo hiểm còn đấm gãy răng CSGT

Chiều 13-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an phường Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã bàn giao Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho Công an quận Đống Đa để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.



Tùng chính là người đã có hành vi vi phạm luật giao thông, đồng thời đấm gãy răng một chiến sĩ CSGT của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội).



Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 7 giờ 10 sáng cùng ngày, tại đầu nút giao thông Trường Chinh - Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông thì Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe máy Honda Wave 29S1-312.92 lưu thông hướng Trường Chinh - Ngã Tư Sở không đội mũ bảo hiểm.



Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nam thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến chốt tiếp theo, một chiến sĩ CSGT khác tiếp tục dừng xe kiểm tra nhưng thanh niên này vẫn không chấp hành mà nhấn ga đâm thẳng vào người chiến sĩ CSGT.



Chưa dừng lại, khi cả CSGT và Tùng cùng ngã xuống đường, bất ngờ nam thanh niên vùng dậy tung liên tiếp nhiều cú đấm vào mặt chiến sĩ CSGT. Hậu quả, chiến sĩ CSGT bị gãy hai răng cửa, mất rất nhiều máu.



Sau đó, người dân đi đường đã cùng CSGT khống chế Tùng đưa về trụ sở Công an phường Ngã Tư Sở giải quyết.