Không dung thứ cho bất kỳ ai bảo kê tội phạm

Bộ Công an cử 16 điều tra viên vào cuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C16) cử 16 cán bộ phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành rà soát hơn 20 vụ án (kể cả các vụ đã xử lý và chưa điều tra làm rõ) có liên quan đến các băng nhóm tội phạm do Long Thanh, Hưng vườn điều, Hùng lân và Cường râu cầm đầu. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu Công an TP Biên Hòa rà soát, báo cáo các vụ việc, trong đó có cả những vụ Công an TP Biên Hòa đã bắt, điều tra và xử lý để báo cáo ban giám đốc. Theo nguồn tin của PV, trong số những vụ án sẽ được các điều tra viên Bộ Công an rà soát có nhiều vụ mà Pháp Luật TP.HCM đã đề cập trong thời gian qua như vụ Luật Đại, cu Xê (đàn em Long Thanh) đâm người tại bar 69 vào ngày 31-3 vừa qua; vụ thanh toán đẫm máu giữa Tuấn chuột và cu Địa; vụ Lê Quý Đông, đàn em của Hưng vườn điều cố ý gây thương tích; vụ Quang Chiếu tấn công anh em anh Đoàn Ngọc Sung (cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai) được xử lý hành chính. Ngoài ra còn có một số vụ án đánh bạc khác.