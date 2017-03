Không được giúp viết đơn, đâm chết Chủ tịch xã

Ngày 18/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Ma Văn Huân, ngụ tại bản Pằng, xã Danh Sỹ, huyện Thạch An, người đâm chết ông Đinh Văn Bào, Chủ tịch UBND xã Danh Sỹ đã ra đầu thú.



Trước đó, vào chiều 16/11, Huân đến trụ sở UBND xã gặp ông Bào để trình bày và nhờ giúp viết đơn để lấy lại số tiền 14 triệu đồng (số tiền này Huân đã nộp cho một Trung tâm giới thiệu xuất khẩu lao động từ năm 2008 để con gái là Ma Thị Tới đi xuất khẩu lao động nước ngoài).



Ông Bào từ chối, dẫn đến việc hai bên to tiếng. Sau đó, Huân hung hãn dùng con dao nhọn đâm vào sườn ông Bào làm nạn nhân chết tại chỗ.





Theo CAND