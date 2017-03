Không được thả trâu, đánh gãy xương hàm bảo vệ đồng

Chiều ngày 27/5, nguồn tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khang Đàm (SN 1987) trú ở xóm 5, xã Quỳnh Lâm về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó gần một tháng, cánh đồng lúa của xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu đang vào thời kỳ phơi màu chuẩn bị thu hoạch nên UBND xã cắt cử người canh đồng, lên loa thông báo không cho chăn thả gia cầm, gia súc.

Mặc dù đã được thông báo nhưng đối tượng Nguyễn Khang Đàm (SN 1987), trú xóm 5 không tuân thủ mà vẫn đưa trâu lên cánh đồng lúa xóm 10 chăn thả. Lập tức hai đồng chí bảo vệ đồng là anh Chu Văn Phụng (SN 1960) và Chu văn Lâm (SN 1976) đuổi trâu ra, đồng thời nhắc nhở Đàm không được tiếp tục tái diễn.

Trước lời nhắc nhở của 2 bảo vệ, Đàm vẫn phớt lờ thậm chí còn đe dọa phá ruộng lúa, cắt cổ hai bảo vệ.



Đối tượng Đàm tại cơ quan điều tra

Đến 17 giờ ngày 20/5/2010, Đàm thủ sẵn trong người một ống tuýp sắt rồi dắ t trâu ra cánh đồng xóm 10 để chăn. Anh Phụng và anh Lâm phát hiện và đến nói Đàm cho trâu ra ngoài. Bất ngờ Đàm dùng hung khí mang theo lao vào đánh hai bảo vệ tới tấp. Không kịp phản ứng, hai đồng chí bảo vệ bị đánh vào mặt, đầu và một số bộ phận khác trên cơ thể đến bất tỉnh nhân sự.

Gây án xong, Đàm thản nhiên dắt trâu về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Anh Phụng và anh Lâm sau đó được người dân đi thăm đồng phát hiện đưa vào viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho biết: anh Lâm bị đánh gãy xương quai hàm, mắt trái tổn thương nặng, còn anh Phụng gãy xương bả vai...

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trọng Quỳnh - Hồng Thắng (VTC)