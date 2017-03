Không được uống rượu, dùng điếu cày đánh chết người

Trước đó, người thân phát hiện anh Phan Trọng Luận (46 tuổi, trú thôn 7, xã Cổ Đạm) chết bất thường tại nhà riêng nên báo công an. Kết quả khám nghiệm, công an xác định anh Luận bị một lực tác động vào đầu dẫn đến chết do tụ máu trong não. Qua điều tra, chiều 22-10, công an bắt khẩn cấp Hùng.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai Hùng mang điếu cày, thuốc lào cùng cốc rượu đến nhà hàng xóm lai rai. Sau khi uống hết rượu, Hùng nhìn sang nhà anh Luận, thấy anh đang uống rượu trong phòng khách. Hùng cầm điếu cày sang nhà anh Luận quát mắng rồi cầm chén rượu của anh Luận uống thì bị anh Luận giằng lại. Khi Hùng ra về, anh Luận chạy theo đẩy Hùng ngã xuống. Hùng cầm điếu cày đánh mạnh vào đầu anh Luận khiến anh đập đầu vào tường chấn thương não, tử vong.

Đ.LAM