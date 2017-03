Không được yêu, thiêu bạn gái

Ngày 6/3, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã tống đạt lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Đồng, sinh ngày 14/8/1985 về tội giết người. Đồng đang là sinh viên một trường cao đẳng chuyên nghiệp tại TP HCM.

Nguyễn Mạnh Đồng.

Sự việc đau lòng của một mối tình đơn phương xảy ra vào lúc 15h30' ngày 2/3/2011 tại phòng trọ của gia đình anh Nguyễn Tiến Trung, 31 tuổi, trú ở xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hiền, 22 tuổi, quê ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, công nhân nhà máy bánh kẹo Tràng An.

Hôm đó, cả dãy trọ hầu như chỉ có chủ nhà và hàng xóm xung quanh, vì vậy, việc đối tượng Nguyễn Mạnh Đồng mang xăng đến phòng nghỉ trọ để giết chị Hiền không ai bắt gặp. Được biết, bố mẹ Hiền sinh được 2 chị em gái, Hiền là con đầu. Tuy khó khăn, nhưng bố mẹ vẫn nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi 2 chị em ăn học đến nơi đến chốn.

Năm 2008, Hiền thi đỗ Đại học Sư phạm Lâm Đồng, do kinh tế khó khăn, hơn nữa bố mẹ bệnh tật, Hiền chấp nhận vào học Trường Cao đẳng Kinh tế Nghệ An, khoa kế toán doanh nghiệp. Ra trường với tấm bằng loại khá, nhưng để kiếm được nơi làm việc ổn định và tranh thủ thời gian giúp bố mẹ thì không đơn giản chút nào.

Theo Đồng khai báo, cuối năm 2010, Đồng làm quen với Hiền, sau lần gặp đó, Đồng tạm biệt Hiền, tiếp tục vào TP HCM học tập và mang theo mối tình vừa chớm nở. Sau lần Đồng gặp Hiền trong dịp về quê ăn Tết Tân Mão, vì công việc chưa ổn định, Hiền buồn chán và tỏ ra không ân cần, niềm nở với Đồng.

Trước sự cư xử lạnh nhạt của Hiền như vậy, nhưng Đồng vẫn một mực theo đuổi, hy vọng sẽ chinh phục trái tim người mình yêu. Đầu giờ chiều ngày 2/3/2011, Nguyễn Mạnh Đồng đón xe khách từ quê vào TP Vinh để gặp lại người yêu lần cuối. Trước khi vào xóm trọ của Hiền ở Khánh Sơn, xã Nghi Khánh, Đồng ghé vào cây xăng ven đường mua 1 chai xăng thủ trong balo hành lý, kèm theo một ống quẹt, một bật lửa ga.

Sự xuất hiện của Đồng lần này cũng như những lần trước, Hiền không những không vui vẻ, niềm nở mà còn tỏ thái độ dứt khoát trước sau như một. Biết mọi sự cố gắng níu kéo của mình đều vô vọng, Đồng không kìm chế nổi lí trí, đến chốt cửa phòng lại rồi lôi chai xăng từ trong ba lô tưới vào người Hiền. Thấy vậy, Hiền hốt hoảng kêu van, đồng thời mở cửa hy vọng thoát nạn. Đồng dồn Hiền vào góc tường, lấy bật lửa ga ra gí sát vào người Hiền quẹt. Ngọn lửa bùng phát. Cùng lúc chai xăng rơi xuống đất đổ ra nền nhà, cả căn phòng chìm trong lửa khói.

Tuy bị cháy, Hiền nhảy lên giường dùng chăn bông trùm kín người. Nghe tiếng gào hét, mọi người chạy đến đưa Hiền ra khỏi căn phòng đang bốc cháy khói lửa ngùn ngụt. Toàn bộ khuôn mặt, phần ngực và 2 chân của Hiền bị bỏng nặng.

Do bị bỏng quá nặng, ngày 3/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đã chuyển bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hiền ra Viện bỏng TW tại Hà Nội để điều trị.

Riêng Nguyễn Mạnh Đồng sau khi thực hiện hành vi giết người y chạy trốn liền bị Công an xã và nhân dân bắt giữ và đưa về Công an huyện Nghi Lộc. Ngày 6/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã tống đạt lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Đồng về tội "giết người" để tiếp tục điều tra làm rõ và truy tố trước pháp luật.

Theo CAND