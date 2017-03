Không giảm án cho kẻ lừa cả người yêu

Hải ở Quảng Trị, bỏ nhà lang thang vào TP.HCM kiếm sống. Trẻ tuổi, đẹp trai lại khéo ăn nói, Hải đã làm quen được với chị T. Hai người thường xuyên chở nhau đi chơi và thuê phòng trọ. Chiều 11-7-2007, Hải gọi điện thoại rủ người yêu đi uống cà phê. Sau khi vào quán nước ở đường Võ Văn Tần (quận 3), Hải kêu cà phê cho chị T. uống rồi đứng dậy nói đi vệ sinh nhưng thực chất ra ngoài lấy xe của chị T. mang đi bán được 12 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đến tháng 12-2007, Hải ra công an đầu thú.

Xử sơ thẩm hồi tháng 5, TAND quận 3 chỉ phạt Hải như trên do gia đình Hải đã bồi thường cho người bị hại. Hải kháng cáo xin giảm án. Tại tòa, Hải nại rằng do thua độ bóng đá, bị hối thúc trả nợ, nếu không sẽ bị chém chết nên mới lừa cả người yêu. Tuy nhiên, tòa bác bỏ bởi lý do đó không thuyết phục để tòa giảm án.