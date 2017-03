Không gian sống của người nghèo đô thị

Người nghèo đô thị (NNĐT) họ là ai? Là những thành niên mới lập nghiệp, sinh viên, cặp vợ chồng trẻ, gia đình dân và cán bộ có thu nhập thấp, đối tượng chính sách, người tàn tật và phần lớn trong số họ là ... dân nhập cư không chính thức (thời kỳ1994-1999 là 2,1 triệu người và 2004-2005 là 2,5 triệu người, và sẽ tăng đều khoảng 11÷ 14 phần nghìn dân số từ nông thôn đến TP và các khu công nghiệp-Nguồn: Vụ thống kê dân số và lao động).

Người nghèo đô thị làm cho TP dễ sống hơn

Như vậy, đại bộ phận NNĐT là những người trẻ tuổi. (khoảng 60% nam nhập cư và 66% nữ nhập cư ở độ tuổi 15-19), do đó họ đóng góp sức lao động không nhỏ để tăng trưởng kinh tế các TP, đặc biệt làm cho đời sống đô thị trở nên dễ chịu nhiều (không nói hạnh phúc hơn), do được cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích giá rẻ - điều mà TP các nước phát triển rất thiếu vắng.

Như vậy, khái niệm NNĐT phải được hiểu lại một cách thấu đáo, nghĩa là các hoạch định đô thị phải bao trùm 50% dân số đô thị của Châu Á (theo số liệu World Bank 50% dân số đô thị châu Á là nghèo) và chắc chắn khoảng trên 30% dân số đô thị VN (Điều tra di cư năm 2004 của Tổng cục thống kê). Các đô thị công nghiệp ở Anh và Pháp trong suốt hai thế kỷ 18,19 đã không ngừng lớn mạnh do cơ cấu tuổi dân số đô thị trẻ hơn dân số nông thôn do di dân và trong số đó khoảng 33% có học vấn từ lớp 10 trở lên. TP càng lớn, thanh niên có học vấn cao càng muốn đến tìm các đô thị cơ hội thăng tiến, mặc dù ban đầu họ là NNĐT tính theo thu nhập. Nhưng chính họ, sau nhiều năm lăn lộn, làm việc từ 12-16 tiếng/ngày( không có ngày nghỉ) sẽ trở thành chủ nhân của nhiều lĩnh vực và có thể trở thành người giàu đô thị. Vậy chúng ta có thể làm ngơ với lực lượng nghèo rất tiềm năng này trong kinh tế đô thị - vốn chiếm tỉ trọng cao trong công nghiệp và dịch vụ hiện nay? VN vốn có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo ở bộ phận ít có khả năng lao động do tuổi cao, ít học, tàn tật... nhưng chính sách tạo “cần câu” cho đại bộ phận NNĐT trẻ mới bước vào lập nghiệp còn thiếu tầm nhìn và hành động cụ thể - khiến cho NNĐT phần lớn bế tắc, mặc dù họ không thiếu năng động và nhiệt huyết.

TP thường nói “không” với các dịch vụ không chính thức từ NNDT

Khảo sát ở các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM cho thấy nhiều tác động tiêu cực do NNĐT gây ra, chủ yếu làm quá tải khả năng phục vụ của các đô thị vốn đã ọp ẹp (sự hỗn độn đô thị do hàng rong, chợ cóc, mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, ỗ nhiễm môi trường, khan hiếm nhà trọ...) Điều đó có nghĩa là chính quyền đô thị gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý, lúng túng trước sự gia tăng nhanh chóng của các cộng đồng nhập cư và NNĐT (kể cả việc bảo vệ cho những người chịu nhiều rủi ro như làm nghề mãi dâm, bán hàng phi pháp –Ttheo báo cáo tổng hợp nghiên cứu Người lao động nhập cư 2005).

Chính vì vậy, chính quyền các cấp thường có thái độ muốn trút bỏ trách nhiệm bằng cách ra quy định lập “rào cản” các hoạt động kinh tế không chính thức của họ. Cấm bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dẹp chợ cóc... thậm chí còn “san phẳng” các chợ lâu đời ở trung tâm,đẩy hàng chục vạn tiểu thương vào nguy cơ mất chỗ buôn bán, nguy cơ tham gia vào đội ngũ NNĐT. Mặc dù hiến pháp 1992 của nước ta đã quy định đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó bao gồm quyền lao động, bảo hiểm y tế, học tập, nhà ở... Các văn bản qui phạm pháp luật đều có đầy đủ nhũng quy định về quyền lợi áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân. Nhưng lại thiếu các qui định cho các nhóm đối tượng là người nhập cư tìm việc ở đô thị. Làm gì để người dân hiểu rằng việc di chuyển vào đô thị và tìm việc làm được pháp luật thừa nhận. Rằng dù nghèo, họ vẫn là những cư dân chính thức, được tiếp cận nhà ở, việc làm và an sinh xã hội bình đẳng - để họ có thể giữ gìn tác phong, lối sống theo chuẩn mực của công dân, có cơ hội tiến đến làm chủ cuộc sống trong đô thị. Đó mới là kế sách lâu dài cho phát triển đô thị, cho số đông.

Không gian sống của NNĐT ở đâu trong đô thị hiện đại?luôn là trăn trở cuă các chính quyền đô thị.

1. Cần phát triển nhà ở giá thấp: Mọi người đều có quyền có nhà ở. Đô thị phải tiến đến đủ chỗ cho tất cả người dân đô thị, trong đó bao gồm cả những người gặp rủi ro, kém may mắn, những người mới lập nghiệp cần có sự hỗ trợ ban đầu của xã hội. Họ luôn cần đến ngôi nhà giá thấp để ở. Chúng ta đang rất nhầm lẫn khi dùng các cụm từ “Nhà ở cho người thu nhập thấp” , “Nhà ở xã hội”, “Nhà ở cho người nghèo” thay cho “Nhà ở giá thấp”. Bộ xây dựng vừa lập chương trình xây dựng “Nhà ở xã hội” trên cả nước với tổng chi phí khoảng 37.000 tỉ đồng. Nó gợi cho người ta nghĩ NNĐT là gánh nặng của xã hội, là bộ phận luôn phải hỗ trợ, cần các nhà hảo tâm. Những việc làm tưởng là giúp đỡ họ, thực ra là không hiểu và thậm chí hạ thấp nhân cách của họ. Không có loại nhà ở dành riêng cho người thu nhập thấp. Bất cứ một đô thị nào, kể cả những đô thị siêu hiện đại như New York, London... vẫn luôn tồn tại một bộ phận nhà ở giá thấp (giá mua thấp, giá thuê thấp) làm nên một thị trường hấp dẫn. Chính vì vậy trong mỗi cấu trúc TP bao giờ cũng phải dành qũi đất, kinh phí đầu tư và chính sách phát triển một bộ phận nhà ở lớn dành cho đối tượng có nhu cầu ở hết sức tối thiểu (chứ không phải chỉ người thu nhập thấp) Trên thị trường nhà ở đô thị, họ có thể tìm được loại nhà này để tiết kiệm chi tiêu, ở tạm khi mới lập nghiệp, sinh viên, các gia đình cán bộ công nhân viên thu nhập không cao, và có rất nhiều nhóm người muốn thuê căn hộ giá thấp để dành tiền kinh doanh... Tóm lại rất nhiều người luôn cần đến nhà ở giá thấp.

NNĐT chỉ là một bộ phận dân cư lớn cần đến loại nhà ở giá thấp như vậy. Nhưng tỷ lệ nhà ở giá thấp là bao nhiêu trong tổng thể cấu trúc đô thị, mô hình ra sao cần nghiên cứu, tính toán - có tính đến đặc điểm riêng từng đô thị (Hà Nội chắc phải khác Hải Phòng, TPHCM...). Sự khác biệt này còn rõ rệt hơn khi xây dựng ở các đô thị loại nhỏ .Theo khảo sát cá nhân tôi, trong 30 năm nữa chúng ta cần khoảng 20% quĩ nhà giá thấp ở đô thị và ai đầu tư vào đây sẽ có thị phần khá trong tương lai.

Việc lựa chọn vị trí xây dựng nhà ở giá thấp cũng cần nhắc trong qui hoạch TP. Vị trí đó có thể là gần các cảng trung bình và nhỏ, tại các đô thị công nghiệp gắn với khu công nghiệp lớn (như Dung Quất, Đồng Nai, Bình Dương... không nên xây đô thị kiểu khác), khu vực dịch vụ như thương mại,chợ, khu đông dân cư... Theo nguyên tắc: Là những nơi mà hàng ngàn người cư trú trong nhà ở giá thấp có thể đến làm việc. Họ cần nơi ở gần chỗ làm việc để giảm chi phí sinh hoạt - và do họ đông nên sẽ giảm mật độ đi lại trên đường cho các TP.

Bài toán này phải xuất phát từ chinh sách, tổng thể đô thị - phải gắn với cư dân, kinh tế, lối sống của họ. Đặc biệt cần lưu ý hai giải pháp: công nghiệp hoá xây dựng nhà ở hàng loạt để xây với giá thành rẻ và xã hội hoá các hình thức tạo nguồn nhà ở giá rẻ từ sự tham gia của cộng đồng dân cư tại chỗ.

2. Chỉnh trang đô thị có tính đến thị phần cho người nghèo có chỗ làm việc. Đi đến Singapore, TP Nam Minh (Trung Quốc) thường rất dễ nhận biết chủ ý của qui hoạch đô thị vì NNĐT. Hàng ăn rong của Singapore trong các thập niên 60,70,80 được khuyến khích phát triển để giữ truyền thống ẩm thực (vốn sinh ra từ các cộng đồng đa văn hoá: Hồi giáo, Ấn độ, Trung hoa, Nam đảo..) nhưng phải bán tại các tụ điểm ăn uống nhằm kiểm soát được vệ sinh thực phẩm. Trên đường Victoria (Singapore), khách có thể thoải mái chọn các món ăn sáng phức tạp như dân... VN vậy, đủ các quầy bán phở, bánh mỳ, bún... nhưng khách sử dụng cùng một phòng ăn ngoài trời có thuê chung người thu dọn bát đĩa, rửa bằng máy nước nóng trong phòng nhỏ ở cạnh. Thức ăn riêng từng quầy mà bát đĩa quản lý chung. Vì vậy số NNĐT vẫn giữ nghề bán hàng ăn rong (khoảng hơn 10.000 người) mà thành phố vẫn sạch đẹp.

Ở Nam ninh ,các CBD (Centre Businees Distric) cao năm sáu mươi tầng, rộng hàng trăm ha đều được thiết kế rất nhiều chỗ làm việc cho NNĐT: kiốt nhỏ, cửa hàng mini, khu vực giao tiếp cộng đồng , nơi chế biến thức ăn truyền thống, dịch vụ du lịch, internet, quét dọn,dịch vụ sinh hoạt đời sống , vườn hoa mini cạnh nơi làm việc... Bạn có thể gọi được một bát mì tuyệt hảo từ thứ bột mì hảo hạng kéo bằng đôi tay thiện nghệ của một người đàn ông Trung Hoa với giá 10.000 VND trong con ngõ đi bộ nhỏ (cạnh CBD choáng lộn). TP thực sự có chỗ cho dân nghèo kiếm sống lương thiện và tốt đẹp hơn là biểu hiện tính hiện đại đô thị một cách nhân văn. Đô thị có sự kế thừa lịch sử, có chỗ cho tất cả mọi người.

3, Công trình ngầm có thể là giải pháp tốt cho tiểu thương và NNĐT xuống làm việc. Cả thế giới không đâu xây dựng nút đi bộ ngầm như Ngã tư Sở và Ngã tư Vọng, Kim Liên (Hà Nội) đang làm. Chúng gồm các đường hầm hẹp, dài xuyên qua ngã tư, ngã năm, tối om khi mất điện và rất mất an toàn vào ban đêm. Các nút này xây dựng rất tốn kém - mà sao không mở rộng thêm để trở thành các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, quán café, quầy báo, thậm chí cinema mini… cho các tiểu thương và NNĐT đang cận kề thất nghiệp - khi chính quyền lấy chợ của họ (TP.HCM di dời 5 chợ đầu mối trong tháng 5.2008)?

Các nút giao thông ngầm buộc người ta phải xuống khi qua đường tạo thành lực hút nguồn khách hàng. Và nếu làm được, Nhà nước có thể huy động thừa vốn để xây dựng chúng, không cần phải đợi cả 20 năm chưa kết nối được đường vành đai do thiếu vốn. Nhà nước và dân cùng hưởng lợi, NNĐT có thêm chỗ làm ổn định. Còn cách làm kiểu ta lại cần thêm nhiều người bảo vệ đường hầm, kinh phí bảo dưỡng, chiếu sáng… Nghĩ mà mệt quá!

Chúng ta có thể học (chứ chưa cần sáng tạo) một cách dễ dàng công nghệ đô thị tiên tiến, có thể tạo ra được nhiều diện tích phục vụ tiện ích bằng cách sử dụng cấu trúc bậc tầng – trong các công trình ngầm. Phát triển công trình ngầm đô thị là thượng sách để tăng gấp nhiều lần chỗ hoạt động dịch vụ đời sống, cho NNĐT làm việc vùa có đất cho giao thông vốn nan giải.

4. Thiết lập các Trung tâm thông tin và truyền thông cộng đồng trong khu dân cư (chứ không phải các nhà văn hoá bỏ hoang như hiện nay). là tạo cho NNĐT tiếp cận với nhà ở, việc làm,an sinh xã hội và hỗ trợ lẫn nhau vượt nghèo.

Cuộc thi TOTEM 2008 của sinh viên kiến trúc thế giới (tháng 4.2008) đưa chủ đề “Thiết kế xây dựng mô hình trung tâm truyền thông cộng đồng dành cho nhóm/bộ phận NNĐT”. Loại cấu trúc này được xây dựng đơn giản, rẻ và dễ làm để hỗ trợ các thông tin trực tiếp cho cuộc sống còn nhiều khó khăn, giúp NNĐT tiếp cận dễ dàng với những thông tin việc làm, nhà ở, hỗ trợ đời sống và bảo đảm an ninh cho họ. NNĐT không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều tại đây, mà còn trao đổi thông tin nhiều chiều giữa họ để gắn kết và hỗ trợ nhóm/cộng đồng. Đây cũng có thể là không gian tin cậy - kiểu không gian cộng đồng thời hiện đại rất nên có ở VN. Theo bài dự thi của sinh viên trường ĐHKT Hà Nội, có thể nó được gắn với các quán cóc, ở khắp nơi có người nghèo. Nhưng theo các nghiên cứu của một số kiến trúc sư quốc tế, tối thiểu chừng 30÷50m², trong đó có 3-5 bàn máy tính có internet thông tin việc làm và an sinh xã hội của khu dân cư,củaTP. Và tại phòng cộng đồng có thể tổ chức gặp gỡ, nói chuyện ,triển lãm các hình ảnh hoạt động xung quanh..., điều đặc biệt nó cần màu sắc nổi bật để dễ nhận biết, tại các nút giao thông,nơi đông dân cư sinh sống.

Còn nhiều nữa, không gian sinh sống do NNĐT nếu chúng ta biết vì họ và vì chính cuộc sống của mỗi chúng ta.