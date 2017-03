Không khởi tố thủ phạm thiêu chết 2 con thơ

Vợ chồng Vũ Duy Hiến - Nguyễn Thị Q. xảy ra mâu thuẫn. Chị Q. phản ứng bằng cách bế con gái út Vũ Thị T. (một tuổi) về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Hòa Nhất, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ở.

Khoảng 19h ngày 14/2 (mùng 5 Tết), Hiến phóng xe máy chở theo con lớn tên Vũ Thị Anh T. (4 tuổi) cùng một can xăng đi lòng vòng trong thôn tìm vợ và bắt gặp chị Q. đang bế con. Sau trận giằng co, Hiến “cướp” được cháu Trúc từ tay chị Q. và phóng xe máy chở theo 2 con gái đến trước cửa nhà ông Nguyễn Khắc C. (bác vợ), tưới xăng lên 2 con và châm lửa đốt.

Hậu quả, hai cháu thiệt mạng sau đó vài giờ đồng hồ tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Người cha độc ác Hiến bị bỏng tới 67% và bị Công an huyện Kiến Thụy bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người chú ở xã bên. Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt -Tiệp Hải Phòng, chiều 18/2 Hiến đã chết.

Theo An ninh thủ đô