Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã xác định cái chết của bảo vệ Nguyễn Văn Thư (SN 1966), quê huyện Hưng Hà - Thái Bình, bảo vệ một ngân hàng lớn (chi nhánh Hà Nam) trên đường Đinh Tiên Hoàng (QL1A), thuộc tổ 1, phương Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Kết quả ban đầu cho thấy, anh Thư chết trước khi được phát hiện khoảng 1 ngày. Khám nghiệm cơ thể không cho thấy dấu vết tác động ngoại lực nào lên cơ thể anh Thư.

Không khởi tố vụ án về cái chết của bảo vệ ngân hàng

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ghi nhận, thi thể anh Thư nằm trên ghế, mặc chiếc quần đùi, cởi trần, đang trong quá trình phân hủy.

Bản thân anh Thư là người nghiện rượu, hay say xỉn. Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy anh Thư chết do bệnh lý, không có dấu hiệu tội phạm nào. Do đó, cơ quan công an không khởi tố vụ án.

Như trước đó chúng tôi đưa tin, vào sáng nay, ngày 23/8, anh Đặng Văn Khiết, đồng nghiệp của anh Thư tới trụ sở thay ca luân phiên đã phát hiện anh Thư chết trong trụ sở ngân hàng.

Anh Thư và Khiết đều là nhân viên bảo vệ của công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ An được ngân hàng thuê bảo vệ trụ sở nói trên đã 2 năm nay.

Theo Quốc Đô - Nam Phong (Dân trí)