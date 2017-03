Không khởi tố vụ mô tô phượt làm chết người tại Ninh Thuận

Theo kết quả xác minh, thời điểm trên một nhóm gồm 13 mô tô phân khối lớn tự tổ chức phượt rẽ lên TP Đà Lạt với tốc độ rất nhanh và xảy ra va chạm giữa mô tô 59A3-011.59 (trong nhóm) do Trần Võ Thanh Quang (ngụ quận 6, TP.HCM) điều khiển và xe máy 85R-6607 do Phan Xuân Vương (ngụ Quảng Nam) lái chở Trương Văn Hải (ngụ Quảng Bình) ngồi sau, chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến Phan Xuân Vương chết tại chỗ, còn Hải và Quang bị thương nặng… Theo cơ quan công an, vụ tai nạn có lỗi của Phan Xuân Vương (đã chết) gây ra khi điều khiển xe máy 85R-6607 nên công an không khởi tố vụ án.

