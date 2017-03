Không khởi tố vụ thuê người chặt chân tay chính mình

Ngày 24-8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến việc chị LTN (30 tuổi, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tự thuê người chặt chân, tay của mình nhằm yêu cầu bảo hiểm bồi thường 3,5 tỉ đồng. Lý do là hành vi của chị N. có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng mục đích chưa thành.

Trước đó, khoảng 00 giờ ngày 5-5, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo của anh DVD (21 tuổi, trú Phúc Thọ, Hà Nội) về một vụ tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn. Nạn nhân là chị N. bị cụt một phần bàn tay trái và bàn chân trái. Công an đến đưa người đi cấp cứu. Sau bốn ngày điều trị, chị N. được chuyển lên BV Việt Đức điều trị nhưng phần tay và chân bị đứt của nạn nhân đã hoại tử, phải tháo.





Hiện trường nơi chị N. thuê người chặt mình rồi dựng hiện trường giả. Ảnh: TP

Sau hơn ba tháng điều tra, cơ quan công an kết luận chính chị N. thuê anh D. chặt tay và chân của mình với giá 50 triệu đồng để đòi tiền từ gói hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó. Nếu trót lọt, chị N. sẽ được phía bảo hiểm chi trả 3,5 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị thụ lý một vụ việc liên quan đến trục lợi bảo hiểm nghiêm trọng. “Điều đáng tiếc nhất là chị N. đã bị cụt một bàn tay và một bàn chân, đây là mất mát rất lớn đối với chị và cũng là cảnh báo chung cho mọi người đừng vì lợi ích vật chất mà tự hủy hoại bản thân để trục lợi” - ông Tùng nói.

Tìm hiểu tại địa phương, ông Hoàng Văn Thịnh, Trưởng Công an xã Xuân Phú, cho biết năm 2015, N. từng bị cơ quan công an bắt về hành vi môi giới mại dâm, sau đó bị kết án tám tháng tù. Tuy nhiên, N. đã làm đơn xin hoãn chấp hành án trong vòng một năm với lý do nuôi con nhỏ. Hết thời hạn, công an đến đưa N. đi chấp hành án thì mới hay chị này bị tai nạn tàu hỏa.

Gia đình nhà chồng của LTN cũng bàng hoàng khi biết thông tin sự việc trên báo chí. Hiện gia đình không biết N. đang ở đâu, làm gì. Theo gia đình, cách đây 4-5 hôm, N. có về thăm hai con rồi đi ngay. Gần đây nhiều người đến tìm N. để đòi nợ…

Về hành vi của chị N. và D., luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng công an có thể phạt hành chính chị N. vì báo tin giả. Riêng D. có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích nhưng muốn khởi tố người này, chị N. phải đi giám định tỉ lệ thương tật nhưng chị không hợp tác, sẽ khó cho cơ quan tố tụng.

Việc không khởi tố vụ án trên có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không, Pháp Luật TP. HCM sẽ tiếp tục thông tin đền bạn đọc.