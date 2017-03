Không khởi tố vụ xã hội đen đánh, dọa giết Phó Giám đốc

Khoảng 10h ngày 8/5, ông Thắng bị một nhóm côn đồ xông vào đánh bị thương tại khách sạn BMC (thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum). Sau đó, ông còn bị một trong các đối tượng này đe dọa sẽ lấy tính mạng.

Điều đáng nói là trước khi xảy ra sự việc trên, ông đã báo cáo với hội đồng đấu giá (do Công an huyện Ngọc Hồi làm Chủ tịch hội đồng đấu giá) xin được rút lui vì có người đe dọa tính mạng. Nhưng hội đồng đã trấn an ông Thắng để ông tiếp tục buổi đấu giá. Và ngay sau buổi đấu giá, ông Thắng đã bị hành hung.

Mặc dù sự việc trên xảy ra gần trụ sở Công an huyện Ngọc Hồi, nhưng phải gần 1 tiếng sau công an mới xuất hiện và nhóm côn đồ trên mới chịu giải tán.

Ông Thắng bị dập sống mũi sau khi bị hành hung

Đến ngày 16/5, nghĩa là sau cả tuần xảy ra vụ việc và nạn nhân đã được điều trị tích cực, ông Thắng mới được Công an huyện Ngọc Hồi đưa đi giám định thương tích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Kết quả, ông Thắng bị tổn hại 4% sức khỏe. Với kết quả trên, nhóm côn đồ đánh ông Thắng chỉ bị xử phạt hành chính.

Sau khi nhận được đơn kêu cứu của ông Thắng, UBND tỉnh Kon Tum đã ra công văn số 641/VPUB-NC ngày 13/5/2013, yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum sớm chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, và báo cáo kết quả xử lý bước đầu cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/5/2013.

Ngày 21/5, ông Thắng đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự gửi Công an huyện Ngọc Hồi và Viện Kiểm sát cùng cấp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Minh cho rằng tỉ lệ thương tích của ông Thắng chỉ là 4% nên Công an đã không khởi tố vụ án mà chỉ phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng gây án. Còn cụ thể vụ việc, ông Minh nói người nắm rõ nhất là cán bộ điều tra trực tiếp thụ lý vụ việc đang bận chuyện gia đình, nên ông sẽ gửi thông báo đến phóng viên sau.

Liên quan đến vụ đấu giá này, ông Nguyễn Văn Tôn - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Ngọc Hồi còn cho biết, lô gỗ đấu giá là lô gỗ phạm pháp hình sự do Công an huyện bắt được trước đó. Do đó, công an huyện làm Chủ tịch hội đồng đấu giá, một số phòng ban chức năng của huyện tham gia với tư cách là thành viên của hội đồng.

