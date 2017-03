Đối tượng Ngô Xuân Giang

Thấy vợ đã đi làm, con đi học nên Giang sang phòng trọ kề bên là gia đình chị Lê Thị H chơi, lúc này chồng chị H đã đi làm, mọi người ở trong khu nhà trọ cũng đi vắng. Thấy chị H đang một mình ngồi chơi điện tử, Ngô Xuân Giang cũng lấy điện thoại của mình ra mở phim sex để xem. Những cử chỉ, hành động trong phim đã kích động Giang, làm nẩy sinh trong đầu người đàn ông một vợ, một con này ý định hiếp dâm vợ anh hàng xóm.

Ngô Xuân Giang sấn tới nơi chị H ngồi, gí chiếc điện thoại có những cảnh làm tình “nóng bỏng” trước mặt chị Lê Thị H để “khiêu khích”. Thấy vậy, chị H cau mày, lấy tay gạt chiếc ĐTDĐ ra, tiếp tục chơi điện tử. Không kiềm chế được thú tính, Ngô Xuân Giang ôm chặt lấy chị H. Quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì chị H đã bị Giang đè ngửa ra giường, sờ soạng... Chị Lê Thị H kêu cứu nhưng hàng xóm đều đã đi vắng. Thấy cửa ra vào phòng trọ vẫn mở, Giang bật dậy khép lại. Lợi dụng cơ hội đó, chị H lao ra khỏi phòng nhưng đã bị Ngô Xuân Giang đẩy ngược trở lại giường...

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Giang mặc lại quần áo rồi đi về phòng trọ của mình. Uất ức vì bị làm nhục, chị Lê Thị H đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, Ngô Xuân Giang đã bị Công an quận Hà Đông bắt giữ. Tại cơ quan công an, Giang đã thừa nhận hành vị hiếp dâm chị H. Được biết, hiện chị Lê Thị H đang có thai 4 tháng. Hôm qua 17-3, Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Ngô Xuân Giang.

Theo Yến Nhi (ANTĐ)