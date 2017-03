Không lập biên bản, phó công an xã bị đâm

Ngày 24-5, cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cảnh (47 tuổi), Huỳnh Văn Sua (29 tuổi, cùng ngụ xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai) để tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Anh Bùi Lê Nam Khánh đang được điều trị tại BV đa khoa Trung ương Cần Thơ





Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 23-5, Sua mượn xe máy của Cảnh chạy trên đoạn đường trước khu dân cư của xã. Do Sua không đội mũ bảo hiểm nên tổ tuần tra công an xã Trường Xuân B yêu cầu dừng xe.



Khi kiểm tra, không có giấy tờ và bằng lái xe nên Sua gọi Cảnh tới. Khi đến nơi, Cảnh yêu cầu lập biên bản vi phạm cho mình nhưng tổ tuần tra không đồng ý. Lập tức, Cảnh mở cốp xe lấy dao Thái Lan đâm anh Bùi Lê Nam Khánh, Phó Công an xã.



Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ xông vào khống chế Cảnh và đưa anh Khánh đi cấp cứu.



Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Ca Linh (NLĐO)