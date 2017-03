(PL)- Ngày 11-7, VKSND huyện Diễn Châu cho biết viện không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can do chưa đủ chứng cứ trong vụ cổ động viên Hải Phòng gây rối tại Nghệ An.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 12-4, xe chở cổ động viên Hải Phòng mang theo hung khí và pháo sáng đập phá tại trạm thu phí Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu), chặn xe ngang quốc lộ 1A và ẩu đả trước trạm cảnh sát giao thông 1-5, huyện Diễn Châu. Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, đề nghị VKS khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Đức Tuấn điều khiển xe có cất giấu kiếm và pháo sáng, làm mất trật tự công cộng. ĐẮC LAM