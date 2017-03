Không rút được tiền, cáu tiết phá máy ATM

Cơ quan điều tra công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Hậu (SN 1986) thường trú khối 2 thị trấn Yên Thành (Nghệ An) về hành vi phá hoại tài sản nhà nước.

Trước đó vào lúc 0 giờ 35 ngày mùng 2 tết (24/1/2012), trong lúc du xuân với bạn bè, Hậu dừng xe vào một cây ATM tại thị trấn để rút tiền. Do cây ATM không cùng loại với loại thẻ Hậu dùng nên không chấp nhận giao dịch. Bực mình vì không rút được tiền, lại có chút hơi men trong người, Hậu đã dùng gạch, đá ném vỡ hệ thống camera và bàn phím của hệ thống rút tiền. Nghe tiếng động lớn, nhân viên bảo vệ gần đó đã kịp thời báo cho Công an huyện Yên Thành.



Ngay sau khi biên bản được lập thì Hậu đã chạy trốn, sau đó thì được người nhà vận động đến công an huyện tự thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện điều tra. Theo Thiên Hương (VTC News)