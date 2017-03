Không thực hiện xin lỗi bằng tiền, chém 3 người thương vong

Một băng giang hồ từng bị đưa ra xét xử trước đó tại Bình Dương

Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang gấp rút điều tra, truy bắt băng côn đồ chém các anh Lê Vĩnh Sinh, Bùi Ngọc Bảo (cùng 40 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (37 tuổi, cùng ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) vào rạng sáng 27/10.

Được biết, vào thời điểm trên, anh Sinh cùng gia đình và bạn bè rời quán nhậu về đến đường Lý Thường Kiệt thì xuất hiện gần chục đối tượng đi xe máy áp sát. Ngay sau đó đám người này rút mã tấu lao vào truy sát nhóm anh Sinh. Bị chém “hội đồng” anh Sinh, anh Bảo và anh Quyền gục ngay tại chỗ.

Sau khi hạ đối thủ, nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó anh Bảo được chuyển thẳng đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên anh này đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 3/11. Riêng anh Sinh bị chém đến xương bả vai và nhiều vết thương khác, anh Quyền bị chém khâu khoảng 50 mũi.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ và truy bắt nhóm hung thủ. Đến chiều 5/11, một tên tham gia chém người đã ra đầu thú tại cơ quan công an là đối tượng là Lê Văn Thể (24 tuổi, quê Nghệ An).

Theo lời khai của tên Thể, đối tượng này là đang “dưới bóng” của một “đại ca” tên Nguyễn Văn Minh (tức Minh “đen” tạm trú tại khu phố Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An). Chính Thể cùng 7 đối tượng khác đã theo lệnh của “anh Minh” đi chém dằn mặt anh Sinh. Khi ập đến chém gặp anh Quyền và anh Bảo nên nhóm côn đồ này chém luôn.

Minh “đen” được biết đến như một “đàn anh” mới nổi ở khu vực Dĩ An. Đối tượng này quy tụ được khá nhiều đàn em “có số”. Thường ngày, Minh “đen” chuyên thực hiện bảo kê bến bãi, cờ bạc tại khu vực vùng giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM. Đối tượng này từng có 2 tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Trong một lần Minh “đen” đánh vợ, anh Sinh cùng một số người trong khu phố thấy bất bình nên ra mặt can ngăn. Bực tức vì chuyện này, nhiều lần Minh “đen” nhắn tin buộc anh Sinh phải xin lỗi bằng tiền. Nếu không thực hiện thì đối tượng này sẽ “xử đẹp”.

Vài lần đe dọa nhưng không thấy anh Sinh thực hiện yêu cầu xin lỗi bằng tiền nên Minh “đen” chỉ đạo tên Thể cùng 7 đối tượng khác mai phục chém anh Sinh và 2 người bạn đi cùng là anh Quyền và anh Bảo.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt Minh “đen” và mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.

Theo Trung Kiên (Dân trí)