Không trúng thầu, giám đốc gửi 713 tin nhắn lừa phụ huynh

Các tin nhắn Nguyễn Cẩm Tú đã gửi



Theo Nguyễn Quyết (NLĐ)



Chiều 20-9, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra ban đầu về sự cố khiến hàng loạt học sinh trường tiểu học trường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải nghỉ học.Trước đó, chiều 5-9, hàng trăm phụ huynh của trường tiểu học Hạ Đình bất ngờ nhận được tin nhắn từ hệ thống liên lạc điện tử của trường với nội dung học sinh được nghỉ học ngày 6-9. Mặc dù lãnh đạo nhà trường sớm phát hiện và khắc phục sự cố trên nhưng vẫn có nhiều học sinh phải nghỉ học.Theo Thiếu tá Lê Ngọc Trí - Đội trưởng Đội phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hà Nội) - “tác giả” vụ việc trên được xác định là Nguyễn Cẩm Tú (30 tuổi, trú tại phòng 407, tập thể H94, ngõ 98 Thái Hà, quận Đống Đa), Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ truyền thông thông tin Việt Nam.Do không trúng thầu cung cấp dịch vụ cho trường nên Nguyễn Cẩm Tú đã tìm cách xâm nhập vào các hệ thống với ý đồ hạ uy tín công ty đối thủ và các trường học trên địa bàn rồi “lấy hợp đồng”.Nguyễn Cẩm Tú khai nhận ngày 4-9 đã tìm cách xâm nhập nhiều lần vào hệ thống của trường tiểu học Hạ Đình tại nhà riêng. Tiếp đó, 17 giờ ngày 5-9, Tú sang cửa hàng Internet gần nhà, sử dụng máy tính cá nhân phát tán tin nhắn tới 713 số điện thoại với nội dung: "Ngày mai 6-9 học sinh toàn trường được nghỉ học do nhà trường bận công việc đột xuất. Thứ hai, 9-9 học sinh đi học bình thường” khiến 52 học sinh nghỉ học.Không những vậy, Nguyễn Cẩm Tú còn lợi dùng hệ thống này để tung tin đồn về việc tăng học phí, tăng tiền đóng góp ngay dịp đầu năm học mới.Sau gần 24 giờ xảy ra sự việc, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã lần ra dấu vết người tạo ra sự cố trên chính là Nguyễn Cẩm Tú. 2 chiếc máy tính của Nguyễn Cẩm Tú cũng bị thu giữ để điều tra.Theo lời Tú, anh ta không có thù hằn gì với trường tiểu học Hạ Đình. Mục đích tạo ra sự cố trên là Tú muốn đưa sản phẩm của mình vào trường tiểu học này.Hiện Nguyễn Cẩm Tú đã được bảo lãnh về nhà. Vụ việc đang tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.