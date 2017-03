Không uống rượu mời còn đâm chết người

(PLO)- Sáng ngày 2-3, Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lê Chí Hà (35 tuổi, nhân viên công ty truyền thông ở Hà Nội, trú xóm 9A, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để phục vụ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.