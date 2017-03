Không xử lý hình sự vụ chó cắn chết người

Theo đó, cơ quan công an kết luận kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án hình sự. Văn bản của cơ quan công an cho rằng gia đình ông Thành và bà Hòe có nuôi chó nhốt trong khuôn viên rẫy, ở cổng chính có biển cảnh báo chó dữ.

Khi bà Ngắn và một số người tự ý vào rẫy để mót cà phê thì có anh Nguyễn Đình Sơn cùng một người làm thuê đang tưới cà phê. Anh Sơn yêu cầu những người đi mót cà phê ra khỏi rẫy, rồi sau đó mượn xe máy đi làm một số việc khác. Lúc anh Sơn quay lại rẫy thì nghe có tiếng người kêu, anh Sơn đến nơi đã thấy bà Phạm Thị Ngắn bị chó cắn chết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột khẳng định bà Ngắn bị chó cắn chết không phải do những người trong gia đình ông Thành và bà Hòe hoặc do anh Sơn cố ý thả chó cắn người, đồng thời cũng không có chuyện anh Sơn thấy chó cắn người mà không cứu giúp.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Thành và bà Hòe đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng.

Theo Trọng Tín (Tuổi Trẻ)