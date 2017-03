Không yêu được thì đâm trọng thương “bạn gái”

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê, Gia Lai cho biết, Trương Văn Huy (24 tuổi), ở xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, Gia Lai đã ra đầu thú tại Công an thị xã An Khê và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo khai nhận của Huy, vì bị Phạm Thị Hồng Vân (19 tuổi), từ chối tình cảm khi y tỏ tình nên Huy đã nhiều lần xử sự thiếu văn hóa với Vân. Ngày 14/2 (mùng 5 Tết), Huy phát hiện Phạm Thị Hồng Vân cùng bạn đang đi chơi tại chùa Quan Âm Tự ở xã Song An, thị xã An Khê nên Huy đã đánh Vân và rút dao thủ sẵn trong người đâm Vân 3 nhát gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, tên Huy bỏ trốn nhưng nhờ được sự vận động của gia đình và cơ quan Công an nên sau đó ra đầu thú.



Theo N.Như (CAND)