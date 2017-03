Khu công nghiệp Vĩnh Lộc: Xây ba cao ốc cho công nhân thuê

Chiều qua (21-5), Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM giám sát việc thực hiện chương trình nhà ở cho công nhân tại KCN Vĩnh Lộc (quận Bình Tân, TP.HCM). Theo ông Nguyễn Tiến Trung - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KCN Vĩnh Lộc, dự án nhà lưu trú công nhân gồm ba cao ốc do Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) làm chủ đầu tư, giao KCN Vĩnh Lộc thực hiện. Chung cư D3 sẽ khởi công ngay trong tháng 5-2009 và hoàn thành vào tháng 5-2010. Hai chung cư D1, D2 sẽ khởi công trong tháng 9-2009 và hoàn thành vào tháng 9-2010.

Các đại biểu trong đoàn giám sát rất hoan nghênh chủ đầu tư xây ba block chung cư tại đây cho công nhân thuê nhưng vẫn còn một số điểm băn khoăn.

Giá cho thuê còn cao

Theo ông Trung, nếu dự án được hỗ trợ 100% lãi suất vay thì mức giá cho thuê bình quân 250.000 đồng/người/tháng (căn hộ tập thể tám người) và 500.000 đồng/người/tháng (căn hộ gia đình 4-6 người). Chi phí này đã bao gồm phí dịch vụ trọn gói là phí quản lý, vệ sinh, thu gom rác, duy tu sửa chữa, gửi xe... “Mức chi phí 250-500 ngàn đồng/người/tháng là tương đối cạnh tranh so với giá thuê nhà tại khu vực, rất phù hợp cho người lao động có thu nhập thấp với công việc ổn định, có nhu cầu tìm chỗ ở an toàn, tiện lợi” - ông Trung nhận xét.

Tuy nhiên, đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM khuyến cáo ngay: “Thu nhập công nhân chỉ 1,5 triệu đồng/tháng trở lại mà phải bỏ ra tới 250-500 ngàn đồng để thuê nhà là quá cao. Đề nghị các công ty trong KCN có công nhân thuê nhà lưu trú phải hỗ trợ cho công nhân. Ngay cả khi được hỗ trợ, có khi công nhân vẫn không thèm vào ở. Đơn cử tại KCN Tân Bình, doanh nghiệp hỗ trợ tới 50% chi phí thuê nhà lưu trú mà vẫn vắng vì công nhân thấy ở không thoải mái”. Một đại biểu giới thiệu thêm kinh nghiệm: “Ở KCX Linh Trung, do được hỗ trợ nên công nhân chỉ phải đóng 20.000 đồng/người/tháng mà còn có máy giặt đàng hoàng. Do đó, công nhân vào ở nhà lưu trú ầm ầm. Do đây là mô hình nước ngoài nên có lẽ doanh nghiệp Việt Nam cũng khó mà học tập nổi”.

Bắt doanh nghiệp chịu thiệt cũng khó

Đại diện Cholimex cho biết cũng muốn các doanh nghiệp trong KCN Vĩnh Lộc góp vốn để làm dự án này nhưng gặp khó khăn bởi lượng công nhân của các doanh nghiệp thường không ổn định nên họ không mặn mà. KCN Vĩnh Lộc xin thành phố hỗ trợ lãi vay 20 năm với số vốn vay 100% (tương đương 166 tỷ đồng), đồng thời cho miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. “Nếu được chấp thuận, chủ đầu tư sẽ tiến hành đúng và đủ các trình tự, thủ tục về vay vốn từ nguồn kích cầu để triển khai dự án đúng tiến độ” - ông Trung hứa.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách, cho biết phải đi giám sát thêm nhiều chỗ nữa mới kết luận được. Theo ông Hoàng, chủ trương làm nhà lưu trú cho công nhân không dễ thực hiện. “Ngay như KCN Vĩnh Lộc xây nhà lưu trú cũng chỉ đáp ứng được 3.500 chỗ ở, còn 18.000 người nữa thì sao, do đó phải xã hội hóa. Chứ như hiện nay, nhà nước mới lo được 6% chỗ ở công nhân, còn 94% để bên ngoài lo là chưa ổn. Phải làm sao để có cả hiệu quả kinh tế lẫn xã hội chứ bắt doanh nghiệp chịu thiệt thì cũng khó” - ông Hoàng nói.