"Khủng bố" bạn gái qua Facebook để cưỡng dâm

Theo Xuân Linh (CAND)



Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Đình Tĩnh (25 tuổi, ở KV3, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) để điều tra về tội "Cưỡng dâm" quy định tại Khoản 2, Điều 113, Bộ luật Hình sự năm 1999.Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát TP Quy Nhơn phê chuẩn. Ngày 26/3, một cô gái tên N. với gương mặt thảng thốt, lo lắng đến Công an TP Quy Nhơn báo cáo về việc bị Đỗ Đình Tĩnh đưa hình khỏa thân của cô lên mạng Internet. Sau khi N. phát hiện trên facebook của cô có hình ảnh khỏa thân của mình, cô đã tìm cách gỡ bỏ, nhưng ngay sau đó, Tĩnh đã tạo một facebook khác và tiếp tục đưa hình ảnh đó lên mạng. N. còn trình bày thêm, trước đó, cô đã nhiều lần bị Tĩnh đe dọa, khống chế để quan hệ tình dục.Trước nguồn tin có tính chất nghiêm trọng, Công an TP Quy Nhơn đã cử cán bộ khẩn trương điều tra thu thập chứng cứ và ngay sau đó đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Đình Tĩnh về tội "Cưỡng dâm".Trong lúc thực hiện lệnh bắt Đỗ Đình Tĩnh, Công an TP Quy Nhơn đã thu giữ của Tĩnh 1 điện thoại di động có lưu hình ảnh khỏa thân của N..Bước đầu, Đỗ Đình Tĩnh đã khai nhận việc làm trên của mình, phù hợp với tài liệu Công an TP Quy Nhơn điều tra thu thập được