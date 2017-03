“Kịch” cướp vàng

Hoang báo nhiều vụ chấn động

“Chẳng chiếm đoạt tài sản của ai”

Mức phạt chưa tương xứng Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12.7.2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, mức phạt này là quá thấp không đủ sức răn đe. Trong khi đó, khi nhận được tin báo cướp giả, cơ quan chức năng phải tốn hao nhiều nhân lực, vật lực để lấy lời khai nhân chứng, thu thập vật chứng, dựng lại hiện trường.

“Cướp” táo bạo tấn công



Chu Thanh Xuân (nhân viên cửa hàng vàng bạc Kim Linh trên đường Hàng Bạc, Hà Nội) được anh Nguyễn Tiến Lợi, chủ cửa hàng, giao mang 200.000 USD đến hiệu vàng Thành Trung trên phố Nguyễn Du để đổi sang tiền đồng. Sau khi nhận 3,2 tỉ đồng, Xuân cho tiền vào 2 chiếc túi, một chiếc đựng 2,2 tỉ đồng và túi kia đựng số còn lại để vào giữa xe máy. Tiếp đó, Xuân tới một quán cà phê trên phố Hàng Mắm, gửi túi tiền đựng 1 tỉ đồng cho một người bạn rồi hốt hoảng thông báo với chủ tiệm vàng mình vừa bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều ép xe, dùng súng khống chế và cướp đi túi đựng 1 tỉ đồng. “Kịch bản” vụ cướp này cũng được cơ quan chức năng làm sáng tỏ sau 2 ngày nhận được tin báo.

Ngày 26.9.2011, chủ tiệm vàng Kim Mai (trên đường Hậu Giang, Q.6, TP.HCM) đã bàn bạc với 2 cô em ruột "diễn" vở kịch bị cướp nhưng cuối cùng đã bị cơ quan công an lật tẩy. Theo đó, Nguyễn Thị Bé Ba (58 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Mai) liên lạc mua thiếu 160 lượng vàng của 2 tiệm vàng quen ở Q.5 và Q.6.Nắm được quy luật vào thời điểm giá vàng đang lên xuống thất thường không ai dám mua với số lượng lớn, bà Bé Ba chỉ đạo cho hai người em (bà Bé Sáu và Bé Bảy) mang số vàng này giả vờ đi bán.Đúng như kịch bản, hai công ty lớn từ chối giao dịch nên các cô em mang số vàng về kho ở P.Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân) cất giấu, sau đó đến Công an Q.Bình Tân trình báo vừa bị cướp 400 lượng vàng trên đường về nhà. Theo “kịch bản”, hai bà Bé Sáu và Bé Bảy khai rằng: “Sau khi mang vàng đi bán không được, cả hai cho 400 lượng vàng vào cốp xe đi về nhà. Khi đến trước nhà số 231 đường số 7, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi sau va vào và trong lúc lộn xộn một trong hai thanh niên đã tranh thủ mở cốp xe lấy đi túi vàng rồi tẩu thoát”.Lực lượng chức năng tốn hao không ít công sức điều tra vụ việc thì phát hiện, địa điểm “bị cướp” là một cơ sở kinh doanh luôn có người túc trực nhưng không ai hay biết gì về vụ cướp. Cuối cùng, khi việc dàn cảnh bị cướp bại lộ, bà Bé Ba mới thừa nhận do kinh doanh thua lỗ nên dựng câu chuyện này để kéo dài thời gian trả nợ.Việc bà Nguyễn Thị Thúy (41 tuổi, chủ tiệm vàng Tín Huy tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) dựng câu chuyện bị kẻ cướp “thôi miên” lấy đi hơn trăm lượng vàng và hơn tỉ đồng cũng làm nhiều chủ tiệm vàng hoảng hốt. Nhưng chỉ 3 ngày sau, cơ quan chức năng đã làm sáng tỏ, bà Thúy nhờ em họ là Ngô Quang Trưởng đóng vai kẻ cướp để “thôi miên” lấy tiền và vàng. Còn bà thì giả vờ lăn ra mê man, ngất xỉu để người nhà phát hiện báo công an.Trước đó, Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, làm việc tại tiệm vàng Hà Phương, Q.Lê Chân, Hải Phòng) còn chuẩn bị cả hung khí giả cướp. Tối 27.1, Cường được giao mang 100.000 USD, 25.000 euro đi đổi tiền đồng. Ngay sau khi đổi được 2,8 tỉ đồng và đi qua ngã tư Hàng Mắm - Hàng Tre (Hà Nội), Cường bị 3 thanh niên uy hiếp và chích điện cướp túi tiền. Vụ việc được trình báo công an. Khi vào cuộc điều tra cơ quan công an cũng phát hiện vụ cướp chỉ là giả, vì roi điện chưa chích vào người Cường đã ngất xỉu nên trên người không để lại dấu vết.Theo một cán bộ công an, khi xác minh tại hiện trường, thu thập thông tin của các nhân chứng, nếu vụ cướp là giả chắc chắn sẽ lộ ra ngay.Đối với việc dựng chuyện cướp tiền của chủ tiệm vàng thì hậu quả xảy ra đã rõ là nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm vàng. “Vì vậy, đã có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, những hành vi báo cướp chính tài sản của mình thì không thể xử lý hình sự vì luật không quy định hành vi đó là tội phạm nhưng cũng làm lệch hướng điều tra và gây mất trật tự, trị an xã hội nên cần phải xử phạt hành chính”, luật sư Nguyễn Thanh Lương (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) phân tích.Do mục đích của bà chủ tiệm vàng Kim Mai không có ý định chiếm đoạt số vàng trên mà chỉ sử dụng để đối phó với chủ nợ và xoay xở kinh doanh, sau này sẽ trả lại, nên Công an Q.Bình Tân đã ra quyết định xử lý hành chính. Một cán bộ của Công an TP.HCM cho rằng việc xử lý rất khó vì bà này không có ý định chiếm đoạt số tiền trên mà chỉ tạm thời sử dụng để trả nợ, đặc biệt sẽ trả lại từ từ... Chính những tình tiết đó, cơ quan công an không thể truy cứu trách nhiệm hình sự vì chẳng chiếm đoạt tài sản của ai.Lãnh đạo Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng cho biết, trước mắt cơ quan điều tra tập trung làm rõ động cơ, mục đích hoang báo của bà Thúy. "Nếu chứng minh được bà này dựng hiện trường giả, sau đó tẩu tán tài sản để chạy nợ, chiếm đoạt tài sản của người khác thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về các tội danh đã cấu thành", vị này khẳng định.Đồng quan điểm này, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng nhận định, bà Thúy hoang báo nhằm mục đích tẩu tán tài sản, chiếm đoạt tài sản của những người mình đang vay mượn, khách hàng ký gửi thì đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. "Với những người tham gia vở kịch bị cướp thôi miên ở tiệm vàng Tín Huy chỉ diễn theo kịch bản của bà Thúy nên cũng không thể xử lý hình sự", luật sư Công nói.Theo Lê Nga - Đàm Huy (TNO)