Kích điện đánh bắt hải sản rồi đạp công an xuống nước

Ngày 17-11, Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1996, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) và Thái Văn Mỹ (sinh năm 1986, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) về hành vi kích điện khai thác thủy sản cũng như chống người thi hành công vụ.



Trước đó, vào ngày 15-11, Công an huyện Châu Phú (An Giang) phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện và Chi cục Quản lý thủy sản tỉnh tổ chức tuần tra bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực ấp Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) thì phát hiện một ghe gỗ đi ba người.

Trong chiếc ghe này có các dụng cụ gồm lưới cào cá và dynamo tự chế dùng để kích điện khai thác thủy sản.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong lúc lập biên bản vi phạm hành chính, một trong ba người trên ghe là Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1996, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) đã đẩy Trung úy Trịnh Huỳnh Duy Tân, cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện, rơi xuống sông. Bên cạnh đó, Thái Văn Mỹ (sinh năm 1986, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) tiếp tục điều khiển ghe cào bỏ chạy.

Tổ công tác đã đuổi theo chiếc ghe truy bắt được Nguyễn Vũ Linh và Thái Văn Mỹ, còn đối tượng tên Giá đi cùng trên ghe đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Linh và Mỹ và vận động đối tượng Giá ra đầu thú để điều tra, xử lý.