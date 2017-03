Kiểm điểm 3 cảnh sát đánh người

Ngày 10-11, nguồn tin của PV cho biết ban giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an TP Tân An tổ chức kiểm điểm ba cảnh sát về việc bắt và đánh người trái pháp luật. Liên quan đến vụ việc này, thượng tá Nguyễn Văn Đức, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Long An, xác nhận có việc kiểm điểm nhưng từ chối cung cấp tên đầy đủ và cấp bậc của ba cảnh sát này.

Trước đó trưa 2-10, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (26 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An) bị một nhóm cảnh sát của Công an TP Tân An tới còng tay đưa về trụ sở vì nghi liên quan đến một vụ cướp giật. Anh Tuấn bị ba cảnh sát tra khảo bằng dùi cui, roi điện.



Đến tối, anh Tuấn được thả ra với nhiều vết thương ở chân. Gia đình phải đưa anh Tuấn nhập viện điều trị. Sau vụ này, đại diện Công an TP Tân An đã đến thăm và gửi 4 triệu đồng tiền thuốc cho anh Tuấn. Tuy nhiên, gia đình anh không nhận và tố cáo vụ việc.



