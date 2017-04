Kiểm lâm TP.HCM: “Săn” thú rừng giữa lòng thành phố

Chặn đứng một vụ buôn gỗ quý xuyên Việt Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ vận chuyển, mua bán 27 m3 gỗ quý (gõ mật, giáng hương) không rõ nguồn gốc do lực lượng Kiểm lâm TP.HCM bắt giữ vào đêm 23-7. Từ nguồn tin trinh sát, kiểm lâm phối hợp với PC15 Công an TP.HCM kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 11 m3 gỗ xẻ không rõ nguồn gốc tại xưởng mộc số 7/4 A đường Kha Vạn Cân. Tiếp tục kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong container chứa hơn 15 m3 gỗ gõ và giáng hương. Số gỗ quý này do một công ty cổ phần ở phường Linh Đông (quận Thủ Đức) tàng trữ để vận chuyển bằng container ra phía bắc tiêu thụ.. Do vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự nên Chi cục Kiểm lâm đã chuyển giao hồ sơ, tang vật sang cơ quan điều tra.