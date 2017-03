Kiểm tra hành chính, phát hiện hai đối tượng cướp xe ôm

Ngày 3-9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết đã lập hồ sơ bàn giao hai nghi can Võ Văn Lo (17 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Đình Long Kh. (14 tuổi, quê Quảng Bình) cho công an huyện Long Thành (Đồng Nai) điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Chiếc xe gắn máy mà 2 đối tượng cướp được

Trước đó vào khoảng 12h30 ngày 2-9, các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc PC45 - Công an TPHCM đang tuần tra địa bàn phát hiện Lo chở Kh. Lưu thông trên đường Tạ Uyên, phường 4, quận 11 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.