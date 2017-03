Kiểm tra ma túy phát hiện súng trên xe ô tô

Các nghi can gồm: Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Trắc Thái, Nguyễn Văn Khởi và Hoàng Nghĩa Huynh, cùng trú tỉnh Đắk Lắk. Bốn người đi trên xe ô tô có biển số 29NN-206.26 từ Đắk Lắk xuống Nha Trang thì bị quần chúng báo tin công an do nghi cả nhóm sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra, công an thu giữ một khẩu súng Rulo được giấu trên ô tô và một số phương tiện dùng để sử dụng ma túy đá.

Hiện cả bốn đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ, tiếp tục làm rõ.

CÔNG THI