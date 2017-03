Kiểm tra quán karaoke, bắt kẻ bị truy nã quốc tế

Chiều 18-7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ nghi can Chien Ci Yong (26 tuổi, quốc tịch Đài Loan), đối tượng trốn lệnh truy nã quốc tế của cảnh sát Đài Loan về tội cướp tài sản.



Trước đó, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra cơ sở karaoke (tọa lạc khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) do chị QMH (34 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ chồng bà H. là Chien Ci Yong có lệnh truy nã quốc tế của cảnh sát Đài Loan về tội cướp tài sản.

Bước đầu nghi can khai nhận đã thay đổi nhân thân khi nhập cảnh Việt Nam.