Kiểm tra vi phạm giao thông, phát hiện thẻ nhà báo giả

Trước đó, vào khoảng 20h40 ngày 15/12, tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội đã bàn giao cho Công an phường Nhân Chính (Thanh Xuân) đối tượng An Xuân Quý điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thuý.

Qua kiểm tra, phát hiện Quý tàng trữ 1 thẻ nhà báo mang tên An Xuân Quý. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quý khai nhận đây là thẻ nhà báo giả do người khác làm hộ.





Theo H.T (CAND)