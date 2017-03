Kiểm tra xe gian, lộ chuyện 'yêu' bé gái 15 tuổi

Ngày 25-8, Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, hồ sơ và Phạm Minh Lai (21 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) vừa được cơ quan công an quận bàn giao cho công an huyện Điện Bàn, tiếp tục làm rõ hành vi Giao cấu với trẻ em.