Kiên Giang: Cuồng ghen, chồng sát hại vợ rồi tự tử

(PLO)- Tin từ Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết khoảng 4 giờ ngày 3-6, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Trần Thị Tuyết Mai (49 tuổi), thường trú ấp Bình Đông I, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.