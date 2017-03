Kiên Giang: Một võ sĩ bị đâm chết

(PLO)- Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt một số đối tượng liên quan vụ đâm chết võ sĩ Muay Thái là Phạm Văn Tuấn (22 tuổi), ngụ thị trấn An Thới, Phú Quốc.