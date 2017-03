Kiên Giang: Tên cướp ô tô bị tài xế đâm trọng thương

Theo lời tường trình của anh Nguyễn Ngọc Hạp, tài xế ô tô loại bảy chỗ, anh được ông Hứa Ngọc Hiền (53 tuổi, ngụ Cà Mau) thuê chở từ Cà Mau qua Kiên Giang công chuyện. Thế nhưng đến tuyến đường hành lang ven biển phía Nam vắng người qua lại thuộc xã Đông Hòa, huyện An Minh, Hiền dùng dây quàng từ sau ra trước để siết cổ tài xế Hạp. Trong lúc giằng co, anh Hạp đã dùng dao loại Thái Lan để trong cốp xe đâm hai nhát vào ngực Hiền rồi tri hô để người dân gần hiện trường đến ứng cứu.

Khi người dân và Công an xã Đông Hòa đến nơi phát hiện Hiền bị thương nặng nên đưa ông này vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trên tuyến đường hành lang ven biển phía Nam, lợi dụng vào ban đêm vắng người bọn cướp liên tục chặn xe để trấn lột tiền, vàng, điện thoại của người đi đường. Và mới đây, Công an huyện An Minh đã bắt được bọn cướp gồm bốn tên đều ngụ trên địa bàn huyện An Minh.