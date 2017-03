Kiến nghị giám đốc thẩm đổi sang tội giết người

Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng kiến nghị chánh án TAND tối cao xem xét kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND TP Cần Thơ theo hướng thay đổi tội danh từ cố ý gây thương tích thành giết người.

Tháng 9-2007, Năm cùng với một người bạn đi xem ca nhạc, trong lúc xem có đứng lên quay phim, chụp ảnh. Một số người khách ngồi phía sau không thấy nên dùng ca nhựa ném trúng Năm. Bị cáo ra bên ngoài mượn dao rồi trở lại đâm vào bụng, ngực của bốn người gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại như thủng dạ dày, thủng hồi tràng, đứt động mạch..., tỷ lệ thương tật từ 41% đến 59%.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Năm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận định việc Năm đâm nhiều người, đâm vào những vùng nguy hiểm trên cơ thể nạn nhân... nhưng các nạn nhân không chết là do may mắn. Tòa sơ thẩm xử bị cáo về tội cố ý gây thương tích là chưa chính xác. Tuy nhiên do bản án không có kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng hình phạt nên tòa quyết định giữ y án sơ thẩm và kiến nghị giám đốc thẩm như trên.