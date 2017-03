Kiến nghị hạn chế và thu phí xe cá nhân

Sau 2 ngày làm việc với các sở, ngành và đi thực tế giám sát công tác thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), chiều 20-9, đoàn công tác do ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQP-AN) của Quốc hội (QH), dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM.

Cả đoàn giám sát và UBND TP đều cho rằng cần phải có các giải pháp cấp bách để tháo gỡ bài toán ách tắc giao thông đô thị hiện nay.

Dụng luật chưa nghiêm

Theo các thành viên đoàn giám sát, hầu hết hành lang ATGT các tuyến quốc lộ ở TP hiện đang bị lấn chiếm nghiêm trọng mà chính quyền chưa xử lý đến nơi đến chốn.

Cầm trên tay danh mục những văn bản do UBND TP ban hành, đại biểu (ĐB) Lê Việt Trường, Ủy viên Thường trực chuyên trách UBQP-AN, nhận xét: “Chính phủ đã cho phép TP ban hành những quy định quy phạm pháp luật để thực thi Luật Giao thông đường bộ, nhưng tôi thấy TP chưa làm tốt cái này. Ngay việc phân cấp quản lý lòng đường, vỉa hè, theo tôi còn có gì đó lấn cấn”.

Có ĐB nhận xét, TP chỉ mới lo quản lý việc đào đường, lấp rạch mà quên quản lý vỉa hè. “Thực ra là TP có quy định về quản lý vỉa hè, nhưng lâu rồi, từ trước năm 2000, nên không tổng hợp để báo cáo kịp”, Giám đốc Sở GTCC Trần Quang Phượng cho biết.

Ông Lê Quang Bình trích dẫn Luật Giao thông đường bộ: “Lòng đường, vỉa hè chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông”. Vừa nghe đến đây, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nói ngay: “Xin nói với các anh, ở TP chúng tôi, mấy ông chủ tịch quận cho mở vỉa hè làm quán nhậu hết”!

Các ĐB cũng cho rằng ngoài lý do hạ tầng giao thông không đáp ứng kịp mức tăng đột biến về lượng phương tiện giao thông cá nhân, việc xử lý không nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT cũng góp phần gây tình trạng kẹt xe vô phương tháo gỡ của TP hiện nay.

“Tôi quan sát trên Quốc lộ 22, mặc dù có quy định rõ làn nào dành cho ô tô, làn nào dành cho xe 2 bánh, nhưng ô tô cứ chui vào làn xe 2 bánh mà có thấy ai phạt đâu?” - ông Bình nói.

Bố trí giờ làm việc lệch ca

Các ĐB cho rằng TP phải chủ động có những giải pháp cấp bách để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đang gây bức xúc cho người dân hiện nay. Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhìn nhận tình trạng kẹt xe gây lãng phí xã hội rất lớn.

“TP với hơn 6 triệu dân, mỗi người chỉ cần trễ 15 phút mỗi ngày do kẹt xe thì đã thấy lãng phí lớn chừng nào” - ông Quân nhìn nhận.

“Từ nay đến cuối năm, tình trạng ùn tắc giao thông của TPHCM có giải quyết được không, hay chỉ nói giải pháp chung chung là sẽ nghiên cứu?” - ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm UBQP-AN, hỏi thẳng.

Thay mặt lãnh đạo TP, Giám đốc Sở GTCC Trần Quang Phượng cho biết, các công trình thống kê cho thấy kẹt xe có thể gây thiệt hại cho TP mỗi năm lên đến 14.000 tỉ đồng, tương đương 900 triệu USD.

Trước mắt, TP tập trung cải tạo, mở rộng các nút giao thông thường xảy ra ùn tắc, đẩy mạnh phân luồng 1 chiều kết hợp với tăng cường lực lượng điều tiết, hy vọng có khả năng hạn chế được kẹt xe. Ngoài ra, TP cũng đang nghiên cứu áp dụng việc bố trí giờ làm việc lệch ca.

Về lâu dài, theo ông Phượng, TP đang đầu tư các tuyến giao thông vành đai, các trục xuyên tâm và hệ thống vận chuyển hành khách hiện đại bằng metro, monorail..., đồng thời kéo giãn mật độ dân cư bằng các khu đô thị mới xây dựng ở Củ Chi, Nhà Bè.

Đặc biệt, TPHCM kiến nghị Trung ương cần có chính sách hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và phát triển vận tải hành khách công cộng hoặc cho phép TP triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện cá nhân.

Cụ thể, ngoài mức thu phí khi đăng ký mới, các loại xe cá nhân phải nộp phí lưu hành mỗi năm 0,5 triệu đồng đối với xe máy dưới 50 phân khối.

Mức thu tương ứng mỗi năm đối với xe máy từ 50 - 175 phân khối, trên 175 phân khối và ô tô dưới 10 chỗ lần lượt là 1 triệu đồng, 2 đồng triệu và 5 triệu đồng.

Ông Lê Quang Bình ủng hộ kiến nghị của TPHCM và cho biết UBQP-AN sẽ đưa nội dung này vào báo cáo giám sát tại kỳ họp QH sắp tới, nếu cần sẽ đề nghị QH có nghị quyết về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo ông Bình, trước mắt TP phải thực hiện nghiêm Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ để lập lại trật tự ATGT. Trong đó, các đơn vị có trách nhiệm phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ .