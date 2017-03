Kiên quyết trấn áp, không để tội phạm gia tăng và lộng hành

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội dịp Tết



Qua 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như phòng ngừa, đấu tranh làm giảm 2,9% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng thời gian trước cao điểm; hầu hết các loại tội phạm đều giảm; tội phạm tăng chủ yếu là cờ bạc (93,45%), giết người (10,17%), cướp tài sản (3,77%).

Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 7.448/9.577 vụ phạm pháp hình sự (tăng 12,32%), bắt 16.229 đối tượng (tăng 27,31% so với cùng kỳ năm 2014); tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự được nâng lên, trong đó các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Lực lượng Công an triệt phá 440 băng, nhóm tội phạm (tăng 7,84%); khám phá nhiều vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ (thu giữ 73 khẩu súng, 1.595 viên đạn, hơn 1.218kg thuốc nổ, 3.487 kíp nổ, 190 thỏi thuốc nổ…); phát hiện, bắt giữ 525 vụ, hơn 600 đối tượng, thu 4.747kg pháo các loại…, góp phần ngăn chặn và làm giảm tình hình đốt pháo trong đêm giao thừa so với các năm trước.

Cũng trong dịp này, lực lượng Công an đã đấu tranh mạnh với tội phạm buôn bán, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả và các vi phạm pháp luật về môi trường; qua đó kịp thời ngăn chặn, làm giảm tình trạng thẩm lậu hàng hóa vào nội địa trong dịp Tết.

Lực lượng Công an đã kiểm tra, xử lý 698.643 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; thu nộp ngân sách trên 460 tỷ đồng; tước 543.398 giấy phép lái xe; tạm giữ 8.112 ôtô, 86.295 xe môtô, 736 phương tiện khác. Tai nạn giao thông giảm hai tiêu chí về số vụ (giảm 12,32%) và số người bị thương (19,22%); tuy nhiên số người bị chết lại tăng 2,42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những mặt làm được và hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với Bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an trong thời gian tới.

Không để tội phạm gia tăng, lộng hành

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2015 theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị công tác công an năm 2015 của Bộ Công an; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết an toàn, bình yên, lành mạnh, tiết kiệm.

Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có chuyển biến tích cực; tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, triệt xóa những tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; kiềm chế tội phạm.

Nhiệm vụ công tác công an trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và kế hoạch công tác của Bộ Công an đã đề ra; chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, những phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên từng địa bàn; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công an các đơn vị, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm; không để tội phạm gia tăng và lộng hành.

Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương chủ động có những biện pháp phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hoạt động cờ bạc, mai dâm; đẩy mạnh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy lớn, không bỏ lọt tội phạm, nhưng không để oan, sai.

Mặt khác, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường điều tra, khám phá các vụ án trộm cắp tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này, 156 tập thể và 215 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm./.