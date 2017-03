Kinh dị cỡ nào cũng có!

Hongkong (Trung Quốc): Cảnh báo lồng đèn điện không an toàn Ngày 19-9, Chủ nhiệm quản chế thương mại Hongkong đã nhắc nhở người tiêu dùng khi mua lồng đèn điện và gậy huỳnh quang phát sáng cho trẻ em chơi Tết Trung thu cần chú ý: - Không để trẻ dưới ba tuổi hoặc trẻ không có người trông coi chơi lồng đèn và gậy. Chú ý các ghi chú, cảnh báo ghi trên bao bì và sử dụng theo hướng dẫn. Vứt bỏ túi nhựa đóng gói vì có thể làm trẻ em ngạt thở. - Đảm bảo lắp đặt pin đúng cách, sử dụng pin đúng tiêu chuẩn và chắc chắn không để trẻ em có thể lấy pin ra. Không dùng pin cũ chung với pin mới, pin mang tính kiềm với pin mang tính than, pin có thể sạc với pin không thể sạc. - Không để trẻ đưa đồ chơi có âm thanh gần sát tai. Dán thêm băng dính trên vị trí phát ra âm thanh của lồng đèn nhằm giảm âm lượng. - Sau khi gậy huỳnh quang phát ánh sáng, không nên bẻ cong quá. Gậy hết sáng phải lập tức vứt đi. Nếu vô tình tiếp xúc với chất hóa học trong gậy thì phải rửa sạch bằng nước và đến bệnh viện khám ngay. Trước đó, hải quan Hongkong đã kiểm tra 130 gian hàng bán lẻ và lấy mẫu 13 lồng đèn và ba gậy đi kiểm nghiệm. Kết quả có hai lồng đèn điện và một gậy huỳnh quang không đạt tiêu chuẩn an toàn. HỒNG ANH (Theo báo Kiểm sát nhân dân Trung Quốc)